Largo y lento camino

Operativo histórico en Alemania: la ballena Timmy inició su viaje final hacia la libertad

Tras casi un mes de incertidumbre y una movilización que conmovió a Europa, el ejemplar de ballena jorobada fue embarcado en una plataforma especial para ser devuelto a aguas profundas. Una iniciativa privada logró lo que parecía imposible.