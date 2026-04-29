En una jornada que quedará grabada en los registros de rescate de fauna marina, la ballena "Timmy" comenzó este miércoles 29 de abril su esperado traslado hacia el Mar del Norte. El gigantesco cetáceo, que permaneció encallado durante 28 días en las costas de la isla de Poel, Alemania, fue finalmente estabilizado en una barcaza inundada, marcando el inicio de la etapa más crítica de un operativo que ha mantenido en vilo a la comunidad científica y a la opinión pública internacional.
Operativo histórico en Alemania: la ballena Timmy inició su viaje final hacia la libertad
Tras casi un mes de incertidumbre y una movilización que conmovió a Europa, el ejemplar de ballena jorobada fue embarcado en una plataforma especial para ser devuelto a aguas profundas. Una iniciativa privada logró lo que parecía imposible.
Un rescate contra el reloj y la burocracia
La historia de Timmy se convirtió en un símbolo de lucha. Con aproximadamente 12 metros de largo y un peso estimado en 12 toneladas, este macho joven de ballena jorobada quedó atrapado en los bancos de arena del Mar Báltico a finales de marzo. Debido a la baja salinidad y la escasa profundidad de la zona, los expertos advirtieron desde un inicio que el animal corría riesgo de muerte inminente por agotamiento y fallas multiorgánicas.
A pesar de que el Ministerio de Medio Ambiente local y diversos organismos científicos consideraron el rescate como "poco aconsejable" debido al estado de salud del animal —que presentaba una red de pesca en su mandíbula y signos de debilidad—, la presión social y el financiamiento de benefactores privados torcieron el destino. Los empresarios Walter Gunz y Karin Walter-Mommert asumieron los costos del despliegue técnico, que incluyó remolcadores de alta potencia y una estructura diseñada a medida.
El momento del éxito
El operativo alcanzó su clímax este martes por la noche y miércoles por la mañana, cuando, tras varios intentos fallidos, se logró alinear la barcaza con el banco de arena donde Timmy se encontraba. En un gesto que los rescatistas describieron como "un último impulso vital", el propio cetáceo aceleró por sus propios medios para ingresar a la plataforma inundada.
"Es simplemente maravilloso. Ver que la ballena luchó y quería vivir demuestra que cada esfuerzo valió la pena", declaró Walter Gunz a los medios apostados en la costa de Wismar. Actualmente, los remolcadores "Robin Hood" y "Fortuna B" escoltan la preciada carga hacia aguas más profundas, donde se espera que Timmy pueda recuperar sus fuerzas y retomar su ruta migratoria hacia el Atlántico Norte.
No obstante, el optimismo no es unánime. Biólogos marinos presentes en la zona advirtieron que el traslado es solo la mitad de la batalla. El animal presenta lesiones cutáneas y una leve conjuntivitis, además del estrés acumulado por casi un mes de inmovilidad. El éxito definitivo de la misión se conocerá una vez que Timmy sea liberado en alta mar y se verifique si es capaz de alimentarse y sumergirse por cuenta propia.
Un símbolo de esperanza marina
Más allá de los resultados clínicos, el caso de Timmy ha abierto un debate profundo en Alemania sobre la intervención humana en la naturaleza y los límites de la conservación. Para los miles de ciudadanos que siguieron el minuto a minuto por redes sociales, este miércoles representa una victoria de la voluntad sobre el pesimismo técnico.
La barcaza avanza a ritmo constante. Se espera que en las próximas horas se realice la maniobra de hundimiento controlado de la plataforma para que, finalmente, el gigante del mar pueda nadar libre una vez más.