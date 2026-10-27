Un elefante marino nació en las playas de Mar del Plata después de varias décadas sin registros de un nacimiento exitoso en ese sector de la ciudad. El cachorro, al que llamaron Alfredito, cumplió diez días de vida y continúa junto a su madre en la arena frente al Instituto Saturnino Unzué, en la zona de La Perla.
Nació un elefante marino en Mar del Plata y crece bajo vigilancia: cómo está Alfredito
La cría nació hace diez días en una playa de La Perla y ya superó las primeras 72 horas de vida, una etapa crítica para la supervivencia de estos animales. La lactancia avanza con normalidad y las autoridades mantienen un perímetro de protección para evitar que las personas y las mascotas alteren el vínculo con su madre.
Mientras los especialistas siguen su evolución, el municipio sostiene un operativo para proteger a ambos animales durante las primeras semanas, fundamentales para el desarrollo de la cría.
El seguimiento está a cargo de equipos de Defensa Civil, el Museo Municipal de Ciencias Naturales, especialistas del Grupo de Investigación de Mamíferos Marinos de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Según las observaciones difundidas, el amamantamiento transcurre sin inconvenientes y el vínculo entre la hembra y su cría se mantiene estable.
El nombre elegido para el cachorro es un homenaje a Alfredo Rodríguez, titular de Defensa Civil de Mar del Plata, quien intervino en las tareas de resguardo. A partir de imágenes tomadas a distancia, los especialistas también pudieron determinar que se trata de un macho.
Cómo evoluciona Alfredito y por qué el destete será clave
Uno de los principales indicadores de la evolución del cachorro es el aumento de peso. Los especialistas observaron que la zona del cuello comienza a perder definición, una señal que se asocia con el crecimiento del animal durante la lactancia.
También registraron avances en sus movimientos sobre la arena. Alfredito se desplaza de manera cada vez más coordinada y realiza breves ingresos al agua, que alterna con períodos prolongados de descanso. La madre permanece cerca y utiliza vocalizaciones para comunicarse con él, una conducta propia de esta etapa y parte del proceso de aprendizaje.
Aunque la cría ya superó las primeras 72 horas de vida, el desarrollo todavía requiere cuidados. La lactancia es determinante para que acumule las reservas necesarias antes de comenzar a desenvolverse por sus propios medios.
El próximo momento importante será el destete. De acuerdo con la información difundida por los especialistas, el período de amamantamiento de esta especie se extiende durante varias semanas. Una vez que termine, la hembra regresará al mar y el cachorro deberá afrontar una etapa de mayor independencia.
Ese proceso representa un desafío para el animal: tendrá que desarrollar las habilidades necesarias para desplazarse en el agua y conseguir alimento. Por eso, el estado actual de la cría y la continuidad de la lactancia son aspectos centrales del monitoreo.
El nacimiento también resulta inusual por el lugar en el que ocurrió. Si bien los elefantes marinos pueden aparecer en las playas marplatenses durante sus desplazamientos, suelen utilizar la costa como punto de descanso antes de continuar su recorrido hacia el sur. La llegada de una cría en ese sector no es habitual.
El operativo para evitar que personas y mascotas se acerquen
Para resguardar a la madre y al cachorro, Defensa Civil y el Ente Municipal de Servicios Urbanos instalaron un perímetro de protección de aproximadamente 20 metros. La medida busca evitar que la presencia de visitantes, vehículos o animales domésticos provoque estrés y altere el comportamiento de la hembra.
El cuidado del entorno es especialmente importante durante la lactancia. Si la madre se siente amenazada, podría alejarse de la cría, lo que pondría en riesgo el proceso de alimentación. Por ese motivo, las autoridades insisten en que los vecinos y turistas observen a los animales desde una distancia prudente.
La recomendación es no acercarse, no tocar ni alimentar al cachorro y no intentar empujarlo hacia el agua. También se solicita mantener a los perros alejados del sector y evitar ruidos fuertes que puedan perturbar a los ejemplares.
Los elefantes marinos, cuyo nombre científico es Mirounga leonina, son mamíferos que dan a luz en tierra. En la Argentina, la principal colonia continental se encuentra en la península Valdés, en Chubut, mientras que otros sitios de presencia de la especie están en islas del sur, dentro del área antártica.
La permanencia de Alfredito en Mar del Plata constituye, así, un acontecimiento poco frecuente para esa zona de la costa bonaerense. Por ahora, la prioridad es que complete la lactancia y atraviese el destete sin perturbaciones, bajo el monitoreo de los equipos que siguen día a día su evolución.