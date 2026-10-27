Por primera vez en décadas

Nació un elefante marino en Mar del Plata y crece bajo vigilancia: cómo está Alfredito

La cría nació hace diez días en una playa de La Perla y ya superó las primeras 72 horas de vida, una etapa crítica para la supervivencia de estos animales. La lactancia avanza con normalidad y las autoridades mantienen un perímetro de protección para evitar que las personas y las mascotas alteren el vínculo con su madre.