Las intensas lluvias provocaron cortes de rutas, inundaciones y problemas de conectividad en distintos puntos de Neuquén, con Rincón de los Sauces como la zona más afectada.
Video: la crecida arrasó con los desvíos y dejó aislada a una localidad de Neuquén
Las intensas lluvias afectaron a Rincón de los Sauces, donde las rutas provinciales 5 y 8 quedaron intransitables, mientras otras zonas de la provincia registraron evacuaciones y familias aisladas.
Aunque la circulación comenzó a normalizarse tras los bloqueos preventivos, el Servicio Meteorológico Nacional mantenía alertas amarillas y naranjas. Las autoridades advirtieron que los próximos cinco a siete días serán críticos en el marco del fenómeno de El Niño.
En Rincón de los Sauces, localidad ubicada en la zona de Vaca Muerta, las rutas provinciales 5 y 8 quedaron intransitables al mismo tiempo, lo que interrumpió todos los accesos terrestres. La situación más grave se registró sobre la ruta 5, a la altura del arroyo Carranza, donde la crecida arrastró materiales y estructuras de la obra de un nuevo puente, destruyó los desvíos y se llevó vehículos.
El aislamiento encendió las alarmas en el hospital local por la disminución de las reservas de insumos en sectores como Oncología, Laboratorio y Enfermería. Para responder a la emergencia, se organizaron puentes aéreos con aviones y helicópteros de la provincia para transportar medicamentos y reactivos, además de facilitar traslados urgentes. Entre ellos, se realizó el de un paciente con fractura de pelvis.
También se coordinaron derivaciones y alojamientos preventivos en la ciudad de Neuquén para garantizar la continuidad de los tratamientos de diálisis. El operativo articuló el trabajo del hospital público, la clínica del Sindicato de Petroleros y el Gobierno provincial.
La alerta por El Niño
La secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna, calificó a Rincón de los Sauces como “el punto crítico, el punto rojo de nuestra provincia”. Según explicó, la saturación de los suelos hizo que el agua buscara sus cauces naturales, lo que agravó las consecuencias de las precipitaciones.
La funcionaria también señaló que una meteoróloga informó una probabilidad de afectación del 100% en la provincia durante los próximos cuatro a seis meses por el fenómeno de El Niño. En ese contexto, las autoridades mantienen la vigilancia sobre las condiciones meteorológicas y los sectores más vulnerables.
Aunque los bloqueos preventivos dispuestos durante la noche del viernes 23 de octubre comenzaron a levantarse y la circulación empezó a recuperarse, continuaban vigentes las alertas amarillas y naranjas del Servicio Meteorológico Nacional.
Familias evacuadas
Los efectos de las lluvias se extendieron a otros puntos de la provincia. En Añelo, cuatro familias debieron ser evacuadas y otras 32 recibieron asistencia. En Puente Picún y Bajada de los Molles, alrededor de 20 familias quedaron aisladas por las dificultades para circular.
En parajes como Sañico, algunos evacuados fueron alojados en una escuela, mientras los equipos de emergencia continuaban con las tareas de asistencia y evaluación de daños.
Por otra parte, en Aluminé, varios vecinos tuvieron que abandonar sus viviendas debido a una fuga de gas. Al mismo tiempo, se realizaron relevamientos aéreos y se identificó a pobladores que viven cerca de los ríos para evaluar posibles evacuaciones preventivas ante nuevas crecidas.