Un error del Banco Nación acreditó por equivocación $700 mil a empleados de la Cámara de Diputados
Un error operativo del Banco Nación derivó en la acreditación de casi $700 mil en las cuentas sueldo de numerosos empleados de la Cámara de Diputados. Las autoridades del cuerpo aclararon que se trató de una equivocación bancaria y pidieron no utilizar el dinero, que será descontado en los próximos días.
Los empleados de la Cámara de Diputados de la Nación se llevaron una inesperada sorpresa este miércoles al revisar sus cuentas bancarias. En muchos casos, detectaron la acreditación de un monto adicional que alcanzaba los $699.177,82, una cifra que no figuraba en ninguna comunicación oficial previa.
El pago aparecía bajo el concepto “rendición en pesos”, lo que llevó inicialmente a varios trabajadores del Congreso a interpretar que se trataba de un bono extraordinario de fin de año. Sin embargo, la expectativa duró poco: con el correr de las horas, se confirmó que el depósito había sido producto de un error bancario.
La aclaración oficial y el pedido a los empleados
Ante la confusión generada, las autoridades de la Cámara de Diputados difundieron un mensaje interno dirigido a todo el personal, en el que explicaron que el depósito correspondía a una equivocación del Banco Nación, entidad encargada de las cuentas sueldo.
“Hay un depósito a favor en el banco de $699.177,82, pero se trata de un error bancario”, señalaba la comunicación oficial. Además, se pidió expresamente a los empleados que no utilizaran el dinero, ya que el viernes sería descontado automáticamente.
“Por favor no lo utilicen porque eso es un error del banco y el viernes lo descuentan”, indicaron, al tiempo que solicitaron reenviar el mensaje entre los distintos sectores para evitar inconvenientes.
Bonos, sueldos y un contexto que generó confusión
El error se produjo en un contexto sensible, ya que los empleados del Congreso habían cobrado recientemente un bono junto con el aguinaldo, cuyos montos oscilaron entre los $150 mil y los $300 mil, según la categoría laboral. Además, el martes percibieron sus haberes correspondientes al mes de enero, debido a que el último día hábil de diciembre coincidió con el cierre del mes.
Esta sucesión de pagos contribuyó a que, en un primer momento, el depósito fuera interpretado como un beneficio adicional no anunciado.
Depósitos en dólares y reacciones políticas
Por otra parte diputados de distintos bloques confirmaron que el error no alcanzó a los legisladores, cuyas dietas se liquidan mediante un sistema separado. Sin embargo, reconocieron que algunos empleados recibieron montos acreditados en dólares: se detectaron casos por USD 290, USD 114 e incluso uno por USD 6.
“Parece que el Banco Nación está tan ocupado en acelerar la implementación de la ‘inocencia fiscal’ que repartió por error un bono de 700k en las cuentas sueldo. Para quienes pensaron que había una buena de parte del gobierno de Milei, no”.
Mientras tanto, desde la Cámara reiteraron que se trató de un error administrativo sin consecuencias disciplinarias para los empleados, y que el dinero será revertido en los próximos días.