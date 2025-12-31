Confusión en el Congreso

Un error del Banco Nación acreditó por equivocación $700 mil a empleados de la Cámara de Diputados

Un error operativo del Banco Nación derivó en la acreditación de casi $700 mil en las cuentas sueldo de numerosos empleados de la Cámara de Diputados. Las autoridades del cuerpo aclararon que se trató de una equivocación bancaria y pidieron no utilizar el dinero, que será descontado en los próximos días.