De los "fierros" a la reivindicación: por qué este 24 de febrero es el Día del Mecánico en Argentina
En esta fecha, los talleres de todo el país se detienen para celebrar una jornada que mezcla la pasión por los motores con un hito clave: el nacimiento del gremio SMATA y que hoy rinde tributo a quienes mantienen en movimiento al país.
Este lunes 24 de febrero, la Argentina celebra el Día del Mecánico Automotor. La jornada no es simplemente un recordatorio de oficio; se trata de una fecha con un profundo arraigo histórico y gremial que reconoce el esfuerzo de los trabajadores que, con mameluco y manos engrasadas, garantizan la seguridad y el funcionamiento del parque automotor nacional.
La celebración, establecida como día no laborable y pago para los trabajadores del sector, tiene su origen hace más de siete décadas y está intrínsecamente ligada al surgimiento de los derechos laborales modernos en el país.
A pesar del paso de los años y el avance vertiginoso de la tecnología —pasando de los carburadores a las computadoras de a bordo y los motores eléctricos—, la esencia del mecánico sigue siendo la misma: la confianza.
El origen de la celebración
La instauración de esta fecha se remonta a 1947. Fue un pedido expreso de Adolfo García, quien en ese entonces era el secretario General del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA). García, secundado por el consejo directivo del gremio, solicitó el reconocimiento de la labor de los mecánicos en un contexto de fuerte expansión de la industria y de los derechos obreros.
La propuesta fue rápidamente aceptada por la entonces Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación. Desde aquel momento, se estableció que cada 24 de febrero los mecánicos de todo el territorio nacional tuvieran su jornada de descanso y reconocimiento profesional.
Aquella jornada de 1974 coincidió con la celebración de las elecciones presidenciales en nuestro país que proclamaron a Juan Domingo Perón como presidente de la Nación. En tanto, la solicitud del gremio resultó un documento del Sindicato de Mecánicos y Afines que sostenía que “el arribo del Justicialismo al poder político trajo aparejado un nuevo concepto de soberanía política, basada en la soberanía popular”.
El documento señalaba que “los mecánicos argentinos instalaron esa fecha como un fuerte sentido gremial, ya que el 24 de febrero de 1947, el SMATA llevaba dos años de trabajo sindical intenso" decidiendo esa fecha como el Día del Mecánico. Desde esa vez, el 24 de febrero es día no laborable y pago en todo el país para los trabajadores del gremio automotor.
El taller sigue siendo ese espacio de encuentro donde el conocimiento se transmite de generación en generación.
Un oficio que se transforma
En ciudades como Santa Fe, donde la cultura "fierrera" tiene una larga tradición, el taller sigue siendo ese espacio de encuentro donde el conocimiento se transmite de generación en generación.
Hoy, la labor del mecánico trasciende el simple arreglo de una falla; son los guardianes de la seguridad vial, adaptándose constantemente a las nuevas especificaciones de la mecánica moderna para mantener al país sobre ruedas.