De los "fierros" a la reivindicación: por qué este 24 de febrero es el Día del Mecánico en Argentina

En esta fecha, los talleres de todo el país se detienen para celebrar una jornada que mezcla la pasión por los motores con un hito clave: el nacimiento del gremio SMATA y que hoy rinde tributo a quienes mantienen en movimiento al país.