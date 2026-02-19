19 de febrero

Por qué se celebra el Día Internacional contra la Homofobia en el Fútbol

A pesar de avances en derechos, el miedo, rechazo, prejuicio o aversión irracional hacia las personas homosexuales y la comunidad LGBTIQ+ persiste en el este deporte con cánticos y actitudes que afectan a jugadores y jóvenes, demandando un cambio cultural urgente.