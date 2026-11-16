En una fotografía antigua, colgada en una de las oficinas de la empresa, todavía permanece la imagen de aquel primer local que pudieron comprar en calle Urquiza. Allí comenzó una historia que, con más de cinco décadas de trayectoria, convirtió a Fleming y Martolio en una referencia del mercado de neumáticos. En el marco de los Premios El Brigadier 2026, El Litoral acompaña a repasar los inicios y el recorrido de las empresas que forman parte de la historia de Santa Fe.
Una vieja fotografía y 52 años de historia: los orígenes de Fleming y Martolio
Una imagen del primer local que pudieron comprar en calle Urquiza conserva el recuerdo de los comienzos de una sociedad familiar que, con trabajo y visión comercial, se expandió a cinco provincias.
La imagen conserva algo más que el recuerdo de una fachada. Representa una etapa en la que el negocio comenzaba a dar sus primeros pasos hacia una transformación que marcaría su futuro. En aquel local se incorporaron los primeros servicios de armado y balanceo de cubiertas. Después llegarían la alineación, el tren delantero y la mecánica general, ampliando progresivamente la propuesta hacia un servicio integral para los clientes.
Germán Martolio, integrante de la familia que conduce la firma, recuerda aquellos comienzos a partir de las historias que escuchó de su padre y de una infancia transcurrida entre neumáticos. "Mi primer recuerdo es ir a jugar a la escondida con mis amigos y mi hermana entre las pilas de cubiertas de camión y de neumáticos agrícolas. Nos escondíamos adentro de las cubiertas", contó. También recordó la camioneta de reparto con la que su padre buscaba los productos, los trasladaba y los vendía.
Una sociedad que comenzó con una apuesta
La historia de Fleming y Martolio nació del encuentro entre dos hombres que encontraron una oportunidad de negocio en una relación comercial. Patricio Fleming era viajante de Firestone y recorría Sastre para vender neumáticos. Allí conoció al padre de Germán, -Edmundo- que trabajaba en un banco y, al mismo tiempo, estaba vinculado a la actividad de una estación de servicio familiar donde funcionaba una gomería.
A partir de ese contacto surgió la posibilidad de independizarse y construir un proyecto propio. Fleming aportaría su cartera de clientes, mientras que Martolio debía dejar su empleo bancario y conseguir un crédito para invertir en mercadería.
La decisión implicaba un riesgo importante para ambos. Uno dejaba su trabajo en una compañía internacional y el otro abandonaba la estabilidad de un empleo bancario para endeudarse y comenzar una actividad comercial. En ese proceso también fueron fundamentales sus familias, especialmente Gladys Armando de Martolio, conocida como Negrita, la abuela de Germán, quien los alentó a avanzar.
"Mi abuela fue la que dijo: 'Tomá el riesgo, dale'. Fue quien arrimó las partes y los empujó a tomar la decisión", recordó
Los primeros pasos se dieron con dos puntos de venta: una esquina en calle 4 de Enero, en Santa Fe, y el negocio que Martolio ya tenía en Sastre. En esa etapa, los propios fundadores viajaban a Buenos Aires para buscar mercadería y abastecer sus locales.
Un cambio decisivo llegó con la incorporación de Pirelli, que les asignó una zona comercial que comprendía Santa Fe y Paraná, mientras Sastre continuaba siendo un punto fuerte para el segmento agrícola. "Fue un gran cambio porque teníamos una zona cuidada por una marca importante. Hace 52 años que somos clientes de Pirelli y vendemos sus neumáticos", destaca Germán.
Con el paso del tiempo, el cierre de sucursales propias de la marca en distintas localidades permitió que Fleming y Martolio ampliara su cobertura. Así fue creciendo en cantidad de puntos de venta, territorio y volumen de operaciones.
De la venta de cubiertas a un servicio integral
La evolución del negocio también estuvo marcada por la incorporación de nuevas prestaciones. De aquellos primeros depósitos donde tener neumáticos disponibles era suficiente para concretar una venta, la empresa avanzó hacia locales con salones de atención y servicios especializados.
El armado y balanceo fueron los primeros pasos. Más tarde se sumaron la alineación, el tren delantero y la mecánica general. La expansión también alcanzó al transporte pesado, con centros especializados para camiones en Rosario, San Lorenzo y Las Varillas.
A través de una unidad móvil de consultoría de flotas, la firma llega además hasta las empresas para realizar diagnósticos, alineación, balanceo y controles vinculados con el costo por kilómetro. En el segmento agropecuario, algunas sucursales ofrecen servicios para el cambio de neumáticos de tractores, cosechadoras y otras maquinarias.
Actualmente, Fleming y Martolio cuenta con 28 locales distribuidos en cinco provincias y una red de casi 500 revendedores en distintas ciudades. "Son alrededor de 500 personas y familias que viven del trabajo que hacen con Fleming y Martolio. Tenemos una responsabilidad muy grande", señaló.
La empresa también dispone de un centro de neumáticos fuera de uso en Rosario, donde recolecta cubiertas usadas y las deriva a espacios destinados a su destrucción. Se trata de una iniciativa vinculada con la gestión de los residuos de una actividad que todavía enfrenta desafíos regulatorios.
La confianza como parte de la identidad
En un mercado que atravesó cambios profundos, la disponibilidad de mercadería y la relación con los clientes continúan siendo dos de los principales diferenciales de la empresa.
Martolio explica que históricamente mantuvieron una política de stock que les permitió responder incluso a demandas muy específicas. "Nos volvimos especialistas en neumáticos raros o especiales. Tenemos cubiertas que quizás demoramos diez años en vender, pero sabemos que en algún momento va a aparecer el cliente que las necesita", explica.
Esa estrategia también construyó una relación que, en muchos casos, se transmite entre generaciones. Clientes que comenzaron a comprar cuando eran jóvenes hoy llevan a sus hijos, mientras que algunas sucursales cuentan con empleados que pertenecen a una segunda o tercera generación de trabajadores.
"Somos amigos de nuestros clientes. El que viene a Fleming y Martolio sabe que, si tiene un reclamo o un problema, nosotros vamos a responder", sostiene.
La transformación del mercado también trajo nuevos desafíos. La apertura de las importaciones generó una mayor oferta de neumáticos y la aparición de numerosos competidores, incluso de empresas que antes no pertenecían al sector. A eso se suman las dificultades en la cadena de pagos, el endeudamiento y el riesgo crediticio.
Frente a ese escenario, Martolio considera que los 52 años de experiencia representan una ventaja para conocer el funcionamiento del mercado y evaluar con quién operar. La tecnología y el comercio electrónico también modificaron la forma de comercializar, aunque todavía muchos clientes consultan precios por internet y luego eligen acercarse a una sucursal para realizar el servicio.
Una empresa familiar que proyecta su futuro
La continuidad de Fleming y Martolio está ligada a una estructura en la que conviven distintas generaciones. Edmundo, más conocido como “Pupi”, uno de los socios fundadores, continúa como CEO y mantiene un papel activo en las decisiones. Germán y su hermana forman parte de la conducción junto con un equipo de trabajo que reúne a empleados y gerentes con décadas de trayectoria.
"Es una empresa netamente familiar. No creo que venga un grupo y la compre porque tiene una esencia muy particular", afirma.
Esa identidad también se expresa en las marcas que representa. Además de Pirelli, la firma comercializa Doble Coin en neumáticos para autos, camionetas y camiones, y trabaja desde hace décadas con Alliance y BKT, marcas de origen indio con fuerte presencia en el segmento agrícola. La selección de esos proveedores y el desarrollo de relaciones comerciales de largo plazo fueron parte de la visión de los fundadores.
La experiencia acumulada también se refleja en la forma de incorporar nuevos trabajadores. Aunque cuentan con un departamento de Recursos Humanos, los integrantes de la conducción participan de las entrevistas para conocer personalmente a quienes se suman. Buscan transmitirles una filosofía de trabajo basada en la formación, la profesionalización y la posibilidad de construir una carrera dentro de la compañía.
"Para nosotros es muy importante inculcarles el espíritu de la empresa. No nos sirve que alguien venga un año y después rote. Queremos que aprenda, que se profesionalice y que pueda desarrollar su vida laboral acá", explica Germán.
A lo largo de su historia, la firma también debió atravesar diferentes crisis económicas y cambios de contexto. La de 2001 fue especialmente difícil y puso en riesgo la continuidad del negocio. El acompañamiento del sector agropecuario y su posterior recuperación resultaron fundamentales para consolidar nuevamente la estructura.
Hoy, aquella fotografía del primer local en calle Urquiza permanece colgada en una oficina como testimonio de un camino que comenzó con una sociedad, un crédito y una apuesta compartida. De los primeros depósitos de neumáticos a una red de 28 sucursales y casi 500 revendedores, Fleming y Martolio construyó su recorrido sobre la adaptación, la confianza y una identidad familiar que continúa presente en cada nueva etapa.