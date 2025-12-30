Guinness World Records

Flossie, la gata más longeva del mundo cumple 30 años y sigue rompiendo récords

En un hecho inusual, la felina británica festejó este 29 de diciembre sus tres décadas de vida. Su historia, marcada por varias adopciones y cuidados amorosos, desafía las expectativas de longevidad animal y se convirtió en motivo de celebración en redes sociales y medios internacionales.