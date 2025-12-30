Flossie, la gata más longeva del mundo cumple 30 años y sigue rompiendo récords
En un hecho inusual, la felina británica festejó este 29 de diciembre sus tres décadas de vida. Su historia, marcada por varias adopciones y cuidados amorosos, desafía las expectativas de longevidad animal y se convirtió en motivo de celebración en redes sociales y medios internacionales.
En el año 2022, el Guinness World Records verificó oficialmente la edad de Flossie como la más longeva.
El pasado 29 de diciembre de 2025, Flossie alcanzó los 30 años, una edad extraordinaria para un gato doméstico, dado que el promedio de vida de estos animales suele oscilar entre 15 y 20 años. Este hito la mantiene como la gata viva más vieja del planeta según Guinness y la coloca en uno de los lugares más altos en la historia de longevidad felina.
Flossie nació el 29 de diciembre de 1995, en el Reino Unido, y desde entonces ha sorprendido a veterinarios, organizaciones y amantes de los animales por su vitalidad incluso en una etapa tan avanzada de su vida.
Una vida con múltiples hogares y cuidados especiales
La historia de Flossie comenzó en una colonia felina cerca de un hospital en Merseyside, Inglaterra, donde fue rescatada siendo apenas una gatita. A lo largo de sus tres décadas de vida, pasó por tres hogares diferentes, siempre acompañada de personas que le brindaron cariño y atención.
En el año 2022, Guinness World Records verificó oficialmente su edad como la más longeva, tras revisar registros veterinarios y su historial de vida, convirtiéndola en un ícono de longevidad animal.
Actualmente Flossie vive en Orpington, Inglaterra, bajo el cuidado de Vicki Green, quien comparte detalles sobre su rutina diaria y los cuidados que recibe, incluyendo una alimentación especial y espacios tranquilos para descansar.
Actualmente Flossie vive en Orpington, Inglaterra, bajo el cuidado de Vicki Green.
Salud y vitalidad a pesar de los años
A pesar de su avanzada edad, Flossie sigue activa y con una personalidad cariñosa, aunque presenta problemas comunes en gatos longevos, como pérdida de visión y sordera parcial. Sin embargo, esto no ha disminuido su carácter juguetón ni su apetito por la comida y los mimos.
La comunidad internacional de amantes de los gatos celebró su cumpleaños en redes, destacando la fortaleza y resiliencia de esta felina que desborda cariño y energía a pesar de sus tres décadas de vida.
El pasado 29 de diciembre de 2025 Flossie alcanzó los 30 años.
¿Cómo se compara con otros récords felinos?
Aunque Flossie sostiene el título de gata viva más longeva, no es la más vieja de la historia. Ese récord pertenece a Creme Puff, un felino estadounidense que vivió 38 años y 3 días entre 1967 y 2005, lo que la mantiene en un lugar incomparable en los récords globales.
Aún así, alcanzar los 30 años y seguir celebrándolo en buena salud hace de Flossie un caso excepcional en la historia de los animales domésticos.
La historia de Flossie no solo celebra un récord, sino que también destaca la importancia del cuidado responsable, la adopción y el cariño continuo a los animales mayores, demostrando que, con atención adecuada, los felinos pueden vivir vidas largas, plenas y llenas de amor.