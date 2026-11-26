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El Foro de Integración y Desarrollo Regional cierra un año de intensa actividad y proyecta nuevos desafíos para 2027

Su presidente, el santotomesino Carlos Clemente, participó de Argentina Space 2026 y de una formación académica sobre trata de personas junto al camarista federal Aníbal Pineda. Además, el Foro recibió una invitación para disertar en la Universidad de Valencia, España, en junio de 2027.