Franco Vitali, un argentino de 25 años, logró consagrarse campeón mundial de Just Dance y obtuvo un premio de 20 mil dólares. El joven es licenciado en Biotecnología, becario doctoral del CONICET y también se desempeña como docente.
Quién es el becario del CONICET que se consagró campeón mundial de baile
Franco Vitali tiene 25 años, es licenciado en Biotecnología, realiza un doctorado en Ciencias Biológicas y también se desempeña como docente. En Kazajistán obtuvo el primer puesto en una competencia internacional y recibió un premio de 20 mil dólares.
Vitali se quedó con el primer puesto en la categoría Phygital Dancing de los Games of the Future 2026, que se disputaron en Astana, Kazajistán, con la participación de 16 competidores.
El argentino se graduó en la Universidad Nacional de Hurlingham y actualmente realiza un doctorado en Ciencias Biológicas. Su desempeño académico convive desde hace años con una faceta competitiva que comenzó cuando apenas tenía nueve años.
Cómo nació su pasión
Cuando conoció el videojuego, Vitali no sabía bailar y tampoco sobresalía en las partidas. Sin embargo, la práctica sostenida hizo que comenzara a incorporar movimientos, corregir errores y perfeccionar las distintas coreografías.
Con el tiempo, aquella actividad recreativa se transformó en una disciplina competitiva. El argentino participó en alrededor de 160 competencias y consiguió entre 60 y 70 triunfos en torneos amistosos.
Su primera experiencia en los Games of the Future fue en 2025, durante la edición realizada en Emiratos Árabes Unidos. En aquella oportunidad quedó eliminado frente a un amigo argentino que posteriormente terminó en el tercer puesto.
El entrenamiento para alcanzar el título
Para llegar en mejores condiciones a la edición 2026, Vitali aumentó sus horas de preparación. Habitualmente entrenaba entre dos y tres horas diarias, aunque algunas jornadas llegó a dedicar hasta cinco horas al perfeccionamiento de sus movimientos.
Su preparación iba más allá de aprender las coreografías. También analizaba cuáles eran los movimientos que podían generar diferencias en los puntajes y trabajaba para lograr mayor regularidad y repetir sus mejores actuaciones.
En Astana consiguió avanzar hasta la definición de Phygital Dancing, donde se enfrentó a la francesa Lina. Vitali ganó la final y alcanzó el título más importante de su carrera.
La competencia entregó un pozo total de 75 mil dólares, mientras que el campeón argentino recibió 20 mil dólares por quedarse con el primer lugar.
La comparación entre el premio y su beca
El monto obtenido también llevó a Vitali a reflexionar sobre su situación como becario doctoral del CONICET. Según explicó, los 20 mil dólares representan aproximadamente un año de su beca.
“Si yo me pongo a pensar en lo que significa esa cantidad de plata, es triste”, expresó el campeón al comparar ambas cifras.
Además, señaló que los becarios no tienen las mismas condiciones laborales que un trabajador registrado y explicó que muchos también recurren a la docencia para complementar sus ingresos.
“No es mucha plata para alguien que hizo una carrera universitaria, de hecho no mucha plata para nadie”, planteó.
Entre la ciencia y la competencia
A pesar del crecimiento alcanzado en el mundo de Just Dance, Vitali mantiene su recorrido académico. Continúa con el doctorado en Ciencias Biológicas y con su actividad docente, mientras sostiene su participación en competencias.
El argentino todavía no decidió qué hará con los 20 mil dólares obtenidos en Kazajistán, aunque anticipó que posiblemente destine una parte del premio a seguir desarrollando su carrera competitiva.
Después de más de una década vinculada al videojuego y al entrenamiento, Vitali consiguió uno de sus principales objetivos: representar a la Argentina y convertirse en campeón mundial de Just Dance.