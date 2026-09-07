Ganó US$20.000

Quién es el becario del CONICET que se consagró campeón mundial de baile

Franco Vitali tiene 25 años, es licenciado en Biotecnología, realiza un doctorado en Ciencias Biológicas y también se desempeña como docente. En Kazajistán obtuvo el primer puesto en una competencia internacional y recibió un premio de 20 mil dólares.