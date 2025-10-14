#HOY:

Se estableció un límite para implementación del "free flow" en todos los peajes: cuál es la fecha

Fue mediante el Decreto 733/2025 de Nación. De qué se tratan los sistemas de vías automáticas canalizadas con barreras.

La transición hacia la automatización del cobro se acelera. Crédito: Pablo Aguirre
 9:42
Por: 

El gobierno nacional estableció la fecha límite para que todos los peajes de Argentina cuenten con sistemas de vías automáticas canalizadas con barreras y/o con vías free flow.

El Decreto 733/2025 modifica el artículo 20 del Decreto N° 196/2025, estableciendo un cronograma para la implementación de sistemas de cobro de peajes en rutas nacionales.

La Dirección Nacional de Vialidad, bajo la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, deberá asegurar que, para el 31 de diciembre de 2026, todas las rutas concesionadas cuenten con la metodología de pago remoto, sin el uso de efectivo de forma directa ni de la interacción con el empleado.

El documento cuenta con las firmas del presidente de la Nación, Javier Milei; el jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos; y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

“La DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE ECONOMÍA deberá establecer un cronograma de implementación de los sistemas de cobro de peajes de cada ruta nacional del país, en el que se deberá prever que, para el 31 de diciembre de 2026, todas las rutas nacionales concesionadas deberán contar con sistemas de vías automáticas canalizadas con barreras y/o con vías free flow”, indica con precisión el decreto.

Esta normativa busca optimizar el tránsito vehicular y promover el uso del dispositivo TelePASE, garantizando un cobro más eficiente y reduciendo la evasión.

El texto oficial agrega que “la DIRECCIÓN NACIONAL VIALIDAD podrá modificar el plazo cuando las características de cada tramo y/o estación de peaje así lo justifiquen”, aclarando que la medida comienza a regir desde este mismo martes 14 de octubre.

La diferencia en cada tipo de vía

En el artículo 19 del Decreto N° 196/25 que realiza modificaciones en la “Reglamentación de la Ley N° 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial”, se precisan las diferencias en cada tipo de vía.

  • Vías Manuales: son vías canalizadas y con barreras que operan en forma manual donde el usuario paga en la cabina de peaje el importe correspondiente a su categoría y tipo de vía.
  • Vías Automáticas Canalizadas: son vías donde los vehículos deben aminorar considerablemente la marcha al traspasarlas. El sistema de identificación detecta el vehículo y dispositivo TelePASE (TAG), valida la forma de pago -prepago o pospago- y la barrera se levanta automáticamente.
  • Vías Mixtas (manuales/automáticas): son vías canalizadas con barrera que pueden operar indistintamente, en forma manual y/o mediante identificación automática de vehículos y dispositivo TelePASE.
  • Vías Free Flow (Automáticas sin barreras): son vías no canalizadas que operan con identificación automática de vehículos y dispositivos TelePASE sin la existencia de barreras.

Decreto 733/2025

Decreto 733/2025 by El Litoral

