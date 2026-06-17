El Gobierno nacional oficializó una de las reformas retributivas más significativas de los últimos años para el personal de las Fuerzas Armadas. Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 473/2026, incorporó un nuevo suplemento por título que podrá representar un adicional de hasta el 25% sobre el haber mensual correspondiente al grado, con el objetivo de incentivar la formación académica y fortalecer la permanencia de profesionales dentro del sistema de defensa.
Hasta 25% más en el salario militar: el Gobierno creó un nuevo suplemento por títulos
El beneficio reconoce tecnicaturas, carreras universitarias y posgrados, podrá alcanzar a retirados y familiares con derecho a pensión, pero una reciente reforma de la OSFA podría reducir el impacto real en el bolsillo.
La medida reemplaza el anterior suplemento por título terciario y establece una nueva escala: 25% para especializaciones, maestrías y doctorados; 15% para carreras universitarias de grado de cuatro años o más; y 10% para tecnicaturas o títulos superiores de al menos dos años, siempre que la formación acreditada sea considerada afín a las tareas desarrolladas en la Fuerza respectiva.
El nuevo régimen amplía además el universo de beneficiarios. El decreto establece que el suplemento podrá ser percibido por la totalidad del personal, cualquiera sea su condición de ingreso, y dispone expresamente que también alcanzará al personal militar retirado y, en su caso, a los familiares con derecho a pensión, siempre que el causante hubiera obtenido el título antes de su pase a retiro.
Sin embargo, la publicación de la norma también abrió numerosos interrogantes. El principal pasa por la definición de qué títulos serán efectivamente reconocidos, ya que el decreto exige que sean “afines a las tareas desarrolladas en la Fuerza respectiva”, pero no incorpora un listado de carreras alcanzadas ni fija criterios objetivos para determinar esa afinidad. En consecuencia, gran parte de la aplicación práctica dependerá de la reglamentación y de los criterios que adopte cada Fuerza para determinar qué titulaciones guardan efectiva relación con las funciones desempeñadas por su personal.
Otro aspecto que comenzó a generar consultas es el impacto real sobre el ingreso de bolsillo. Aunque el nuevo suplemento puede representar hasta un 25% adicional sobre el haber del grado, ese incremento no necesariamente se traducirá íntegramente en el haber neto. Esto se debe a que el Decreto 88/2026, dictado por el propio Gobierno apenas unos meses antes, reorganizó la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y dispuso expresamente que los aportes y contribuciones se calculen también sobre los suplementos generales y particulares, incluso aquellos que se creen en el futuro.
Como el nuevo adicional por título fue incorporado precisamente como un suplemento general dentro de la Ley 19.101, todo indica que también integrará esa base de cálculo y, por lo tanto, podría quedar alcanzado por los descuentos correspondientes, salvo que una futura reglamentación establezca una excepción específica.
En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo sostiene que la medida busca revertir la pérdida de profesionales altamente capacitados y promover la especialización del personal militar en áreas estratégicas como ingeniería, informática, medicina, logística, ciberseguridad y derecho internacional humanitario.
Con entrada en vigencia prevista para el 1° de julio de 2026, el nuevo régimen representa un cambio estructural en el sistema retributivo de las Fuerzas Armadas y promete abrir una nueva etapa de debates sobre el reconocimiento académico, la reglamentación de las carreras alcanzadas y el verdadero impacto económico que el beneficio tendrá en el bolsillo de los efectivos.