En el marco del Día del Ejército Argentino, el jefe del Estado Mayor General del Ejército, teniente general Oscar Santiago Zarich, anunció un incremento de las partidas destinadas al funcionamiento de los hospitales militares a partir de 2027 y ratificó que la salud del personal y sus familias será una prioridad de la conducción de la Fuerza.
El Jefe del Ejército anunció más fondos para los hospitales militares
Durante la ceremonia por el Día del Ejército, el teniente general Oscar Santiago Zarich ratificó que la salud del personal será uno de los ejes prioritarios de la conducción de la Fuerza.
Durante la ceremonia oficial, Zarich sostuvo que el bienestar de los hombres y mujeres del Ejército debe acompañar el proceso de transformación institucional, operativa y tecnológica que atraviesa la institución.
“Cada uno de nosotros, hombres y mujeres soldados, aspiramos a desarrollarnos profesionalmente sin que el bienestar de nuestras familias sea un motivo de preocupación”, afirmó.
En ese sentido, el jefe del Ejército remarcó que el cuidado de la salud y la atención asistencial constituyen una prioridad para la conducción militar y para el Ministerio de Defensa.
“Soy consciente, al igual que toda la conducción y con el ministro de Defensa a la vanguardia, que el cuidado de la salud y la atención asistencial constituye una prioridad. En tal sentido, para el año 2027 he dispuesto el incremento de la partida de funcionamiento de nuestros hospitales militares”, señaló.
Zarich también indicó que se avanzó en la supervisión y el control de áreas específicas de la obra social, bajo la dirección del Ministerio de Defensa y en coordinación con la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina.
El militar santafesino encabezó la ceremonia por un nuevo aniversario de la creación del Ejército Argentino y trazó un balance de los desafíos que enfrenta la institución en un escenario internacional marcado por la competencia estratégica, los cambios tecnológicos y la transformación de los conflictos modernos.
“El Ejército Argentino avanza en un proceso de transformación orientado a consolidar una fuerza moderna, eficaz, flexible y preparada para el devenir del siglo XXI”, sostuvo.
Durante su discurso también destacó la incorporación y modernización de sistemas de armas, el fortalecimiento del adiestramiento operacional, la actualización doctrinaria y la formación de nuevas generaciones de soldados.
“La modernización no se limita al equipamiento. También se expresa en la forma en que nos organizamos, nos adiestramos y en la educación que reciben las futuras generaciones de soldados”, expresó.
Egresado del Liceo Militar “General Belgrano”, Zarich remarcó además la importancia de formar conductores con iniciativa, capacidad profesional y firmeza de carácter para liderar el proceso de transformación que atraviesa la Fuerza.
La ceremonia contó con la presencia de autoridades nacionales, representantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, diplomáticos acreditados en el país e invitados extranjeros. Entre ellos estuvieron el comandante en jefe del Ejército de Chile, general de Ejército Pedro Varela Sabando, y el comandante general del Ejército del Perú, general de Ejército Oswaldo Martín Calle Talledo.