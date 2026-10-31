Noche de brujas

Por qué se celebra Halloween cada 31 de octubre y cómo se vive la fecha en Argentina

La celebración tiene raíces en antiguas tradiciones celtas y se extendió por distintos países. En nuestro país, genera opiniones divididas entre quienes adoptan el festejo y quienes cuestionan la incorporación de una costumbre ajena a las tradiciones locales.