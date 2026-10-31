Cada 31 de octubre, las calabazas iluminadas, los disfraces de brujas y fantasmas y las frases como “dulce o truco” se repiten en distintos lugares del mundo. Halloween se convirtió en una de las celebraciones más reconocidas de la cultura popular, con una fuerte presencia en Estados Unidos y una expansión que llegó a numerosos países, entre ellos Argentina.
Por qué se celebra Halloween cada 31 de octubre y cómo se vive la fecha en Argentina
La celebración tiene raíces en antiguas tradiciones celtas y se extendió por distintos países. En nuestro país, genera opiniones divididas entre quienes adoptan el festejo y quienes cuestionan la incorporación de una costumbre ajena a las tradiciones locales.
Aunque suele asociarse con el terror y las historias sobrenaturales, su origen está relacionado con antiguas tradiciones europeas y con las transformaciones culturales que atravesó a lo largo de los siglos.
La fecha no forma parte de las celebraciones tradicionales del calendario nacional. Sin embargo, cada año gana espacio en comercios, fiestas, escuelas y reuniones familiares. Los disfraces, las decoraciones temáticas y las actividades para chicos son algunas de las formas en las que se incorpora esta costumbre extranjera.
El origen
El origen de Halloween se remonta a Samhain, una festividad de los antiguos pueblos celtas que habitaban regiones de Europa, especialmente Irlanda y parte de Gran Bretaña. Se celebraba al finalizar octubre y marcaba el cierre de la temporada de cosechas y el comienzo de la época más fría y oscura del año.
De acuerdo con las creencias de aquella cultura, durante esa noche la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía más débil. Por ese motivo, se encendían fogatas y se utilizaban disfraces para ahuyentar a los espíritus o evitar ser reconocidos por ellos. Con el paso del tiempo, estas prácticas se mezclaron con otras tradiciones religiosas.
La expansión del cristianismo incorporó nuevas celebraciones al calendario. El 1 de noviembre quedó establecido como el Día de Todos los Santos, conocido en inglés como All Saints' Day. La noche anterior pasó a llamarse All Hallows' Eve, una expresión que con los años derivó en la palabra Halloween.
La festividad adquirió nuevas características cuando las tradiciones irlandesas y escocesas llegaron a América del Norte, especialmente durante el siglo XIX. Allí se transformó progresivamente en una celebración comunitaria y recreativa. Se popularizaron las fiestas de disfraces, las decoraciones y el recorrido de los chicos por las casas para pedir golosinas, una costumbre conocida como “dulce o truco”.
Las costumbres más populares
En la actualidad, Halloween combina elementos de sus antiguas raíces con prácticas modernas que se difundieron internacionalmente a través del cine, la televisión y las redes sociales. Aunque cada país adapta la celebración a sus propias costumbres, algunos símbolos se repiten en distintos lugares:
- Las calabazas: se vacían, se tallan con rostros y se iluminan desde el interior. Son uno de los emblemas más reconocidos de la fecha.
- Los disfraces: brujas, vampiros, fantasmas, esqueletos y personajes de películas de terror son algunas de las opciones habituales.
- El “dulce o truco”: los chicos recorren las casas o comercios para pedir golosinas. Si no reciben dulces, la tradición contempla una pequeña travesura.
- Las decoraciones: telarañas artificiales, luces, esqueletos y figuras tenebrosas se utilizan para ambientar viviendas, comercios y espacios de entretenimiento.
- Las fiestas temáticas: bares, boliches y otros espacios organizan encuentros con música, concursos de disfraces y propuestas relacionadas con el terror.
La celebración también adquirió un importante componente comercial. Durante octubre, muchos negocios ofrecen productos, golosinas, indumentaria y artículos decorativos vinculados con Halloween. De esta manera, una tradición que originalmente tenía un sentido religioso y cultural se convirtió también en un acontecimiento recreativo y de consumo.
Qué pasa en Argentina
En Argentina, Halloween no tiene el mismo peso cultural que en Estados Unidos ni es una celebración tradicional de alcance nacional. Tampoco existe un feriado por la fecha. Sin embargo, su presencia se hizo cada vez más visible, especialmente en las grandes ciudades y en los espacios vinculados con el entretenimiento.
Los festejos suelen incluir fiestas en bares y boliches, encuentros privados, actividades para chicos y propuestas en algunos establecimientos educativos. También es habitual que los comercios decoren sus vidrieras y ofrezcan productos temáticos durante los días previos al 31 de octubre.
En algunos barrios, los chicos salen disfrazados a pedir golosinas en casas y negocios que participan de la actividad. Esta práctica no se desarrolla de manera uniforme en todo el país: depende de las costumbres de cada comunidad y de la iniciativa de las familias.
La celebración también convive con otras tradiciones culturales de la región. En particular, suele confundirse con el Día de los Muertos, que se conmemora principalmente en México y tiene un significado diferente: es una festividad dedicada al recuerdo y homenaje de las personas fallecidas, con altares, ofrendas y reuniones familiares.
En Argentina, Halloween se incorporó principalmente como una propuesta recreativa y comercial, impulsada por la influencia de la cultura internacional. Para algunos representa una oportunidad para disfrazarse y compartir una actividad distinta; para otros, es una costumbre ajena a las tradiciones locales.
En cualquier caso, cada 31 de octubre vuelve a instalarse en las calles, las vidrieras y las redes sociales, con una combinación de disfraces, golosinas y referencias al mundo del terror.