El terror, el cine y los fenómenos virales de Internet se mezclan entre las principales tendencias para Halloween 2026. Este año, un personaje inesperado desplazó a los clásicos Joker y Harley Quinn, que durante mucho tiempo dominaron las búsquedas de disfraces para esta celebración.
Halloween 2026: cuáles son los disfraces más buscados en Google
Las búsquedas para la Noche de Brujas confirman que las tendencias para elegir un disfraz ya no dependen solamente de los clásicos del terror: también están muy influenciadas por lo que triunfa en el cine y las redes sociales.
Se trata de Buddy, el unicornio de la película El Unicornio de Buddy, una de las producciones de terror que más repercusión generó durante el año. Su particular aspecto, que combina la estética colorida de una mascota infantil con elementos inquietantes, conquistó al público y se convirtió en la opción más buscada para quienes planean disfrazarse.
El ranking, elaborado a partir de las tendencias de búsqueda de Google en las semanas previas a Halloween, también refleja el impacto de los juguetes virales, los videojuegos y las películas que marcaron 2026.
Los 10 disfraces más buscados para Halloween 2026
Según los datos de Google, estos son los personajes y objetos que encabezan las búsquedas de disfraces para este año:
- Buddy, de El Unicornio de Buddy.
- NeeDoh, el popular juguete antiestrés.
- Nicky, de la película Obsession.
- Agamenón, de The Odyssey.
- Lily Lovebraids, de Poppy Playtime.
- Oliver Tree, el músico y artista estadounidense.
- Verity, de Minecraft.
- Carl, de Dungeon Crawler Carl.
- Scooby-Doo, en su versión disco.
- Hazel Hook, de Descendientes.
El terror y los personajes virales marcan la tendencia
El gran protagonista de Halloween 2026 es Buddy, el unicornio creado para la película de Casper Kelly. Su apariencia mezcla colores intensos, un traje de mascota infantil y un corazón violeta, una combinación que convierte a un personaje aparentemente tierno en una figura bastante perturbadora.
El impacto fue tal que, de acuerdo con Google, las búsquedas de disfraces de Buddy superaron por primera vez a las de los tradicionales unicornios infantiles. Una muestra de cómo el cine de terror también puede marcar tendencia fuera de la pantalla.
En el segundo puesto aparece NeeDoh, un juguete antiestrés de textura blanda y colores llamativos que se volvió viral en redes sociales. Su popularidad lo convirtió en una alternativa original y sencilla de recrear, tanto para disfraces individuales como para grupos de amigos.
El tercer lugar es para Nicky, personaje interpretado por Inde Navarrette en la película Obsession. Su vestuario, que combina estampados animales en rojo y negro con un pantalón corto oscuro, ganó popularidad después de la repercusión de la producción.
"El listado reúne personajes de películas, videojuegos, juguetes y producciones audiovisuales que ganaron popularidad durante 2026. La variedad de propuestas muestra cuáles son las principales referencias que concentran el interés del público en las búsquedas de disfraces para Halloween de este año."