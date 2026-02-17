Horóscopo de hoy 17 de febrero de 2026

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)
En el amor, baje un cambio y escuche más. Controle los impulsos con las compras y priorice lo necesario. En el trabajo, una charla pendiente puede destrabar un tema. Descanse mejor: el cuerpo le está pidiendo pausa.
♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)
Buen día para acuerdos en pareja y gestos simples. En lo económico, conviene ordenar cuentas y evitar préstamos. En el plano laboral, su constancia va a ser reconocida. Cuidado con tensiones en cuello y espalda: estire y afloje.
♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)
La comunicación será clave: diga lo que siente sin vueltas. Puede aparecer un gasto inesperado, mantenga margen. En el trabajo, tendrá ideas rápidas y soluciones prácticas. Modere la cafeína y cuide el sueño.
♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)
En el amor, no cargue con todo: comparta lo que le pasa. Evite compras emocionales y revise prioridades. En lo laboral, el día pide paciencia con trámites o demoras. Su energía mejora si retoma una rutina liviana.
♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)
La pareja o alguien cercano necesitará su presencia, no su orgullo. En finanzas, desconfíe de promesas “rápidas” y piense a largo plazo. En el trabajo, liderará sin imponer si delega mejor. Cuide la garganta y la hidratación.
♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)
En el amor, su exigencia puede jugar en contra: afloje el control. Día para ajustar presupuesto y cortar gastos chicos que suman. En el trabajo, orden y método le darán ventaja. No se saltee comidas: su cuerpo lo nota.
♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)
Su magnetismo sube: buen momento para acercamientos. El dinero se estabiliza si evita postergar decisiones. En lo laboral, una propuesta puede llegar por contactos. Atienda molestias leves antes de que se vuelvan rutina.
♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)
En el amor, deje de adivinar: pregunte y aclare. En economía, una oportunidad aparece si actúa con calma. En el trabajo, avance con estrategia y reserve información sensible. Evite sobrecargas físicas: el límite también es cuidado.
♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)
La pareja pide compromiso: menos promesas y más acciones. En lo económico, ponga freno a gastos por impulso. En el trabajo, su creatividad ayuda, pero necesita foco. Precaución con golpes o descuidos por apuro.
♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)
En el amor, muestre afecto sin medirlo tanto. En finanzas, buen día para planificar, negociar o cobrar pendientes. En lo laboral, su disciplina rinde si no se carga de más. Cuide posturas: la zona lumbar puede quejarse.
♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)
Momento favorable para sincerarse y cerrar malentendidos. En dinero, ordene papeles y no deje todo para mañana. En el trabajo, aparece un desafío nuevo que le va a interesar. Desconecte un rato de pantallas: la mente lo agradece.
♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)
La vida social se activa y trae encuentros que le suben el ánimo. En lo económico, evite dispersarse y anote gastos. En el trabajo, su intuición será una brújula si la acompaña con hechos. Priorice la alimentación liviana y el descanso.