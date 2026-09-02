Redacciones 5G

Personal junto a El Litoral y Rosario3 impulsan el debate sobre tecnología y futuro del periodismo

En Rosario, y en el marco de Redacciones 5G, la jornada “Innovación, Tecnología y Periodismo” tendrá como expositor central a Fernando Belzunce, director General Editorial de Vocento. Además, habrá un panel con referentes de El Litoral y Rosario3 para analizar los desafíos que la tecnología y los nuevos hábitos de las audiencias plantean a los medios.