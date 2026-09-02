El próximo martes 8 de septiembre, Rosario será sede de una nueva edición de “Innovación, Tecnología y Periodismo”, una iniciativa de Personal que se desarrolla en el marco de Redacciones 5G y propone generar un espacio de intercambio sobre el valor que aporta la tecnología al trabajo periodístico y los desafíos que atraviesan los medios de comunicación.
Personal junto a El Litoral y Rosario3 impulsan el debate sobre tecnología y futuro del periodismo
En Rosario, y en el marco de Redacciones 5G, la jornada “Innovación, Tecnología y Periodismo” tendrá como expositor central a Fernando Belzunce, director General Editorial de Vocento. Además, habrá un panel con referentes de El Litoral y Rosario3 para analizar los desafíos que la tecnología y los nuevos hábitos de las audiencias plantean a los medios.
El encuentro comenzará a las 17.30 en el Hotel Ros Tower, ubicado en Catamarca 1140, Rosario, y tendrá como eje “El periodismo frente al algoritmo”.
La actividad contará con la participación de Fernando Belzunce, director General Editorial de Vocento, uno de los principales grupos periodísticos de España. Desde su función dirige la estrategia editorial de los medios del grupo y lidera una red de más de 1.100 periodistas.
Especializado en liderazgo, transformación digital e inteligencia artificial aplicada a los medios, Belzunce forma parte además del Board del World Editors Forum de WAN-IFRA. Su exposición pondrá el foco en el escenario de transformación tecnológica que atraviesa la industria y en los desafíos que presenta para el periodismo.
Una mirada desde las redacciones de la región
La jornada contará además con un panel integrado por Federico Cioni, Jefe de Producto y Audiencia de El Litoral, y Lalo Falcioni, Jefe Web de Rosario3.
El espacio permitirá sumar la experiencia de dos medios de la región al debate sobre las transformaciones que atraviesan las redacciones, el vínculo con las audiencias y la incorporación de tecnología a los procesos de producción y distribución de contenidos.
El Litoral y la transformación de los medios
El Litoral acompaña esta iniciativa de Personal como parte de una estrategia que considera a la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías como aspectos centrales para el presente y el futuro de la actividad periodística.
La participación en Redacciones 5G permite generar ámbitos de intercambio entre medios, empresas y especialistas para conocer experiencias, analizar tendencias y discutir cómo incorporar nuevas herramientas a las dinámicas de trabajo de las redacciones.
Para El Litoral, con más de un siglo de trayectoria, este proceso implica combinar la experiencia periodística con las oportunidades que ofrecen la tecnología, la inteligencia artificial, la automatización y los nuevos formatos y plataformas.
En ese camino, el objetivo es que la tecnología contribuya a mejorar los procesos y ampliar las capacidades de los equipos, manteniendo como ejes la calidad de la información, la credibilidad y el vínculo con las audiencias.
Cuándo y dónde
“Innovación, Tecnología y Periodismo – Edición Rosario” se realizará el martes 8 de septiembre, desde las 17.30, en el Hotel Ros Tower, Catamarca 1140, Rosario.
La participación requiere inscripción previa a través del formulario habilitado para el encuentro.