El Litoral conmemoró sus 108 años de trayectoria con una mirada puesta en el futuro y en los cambios que atravesó la industria durante la última década. Fernando Siboni, director financiero del Grupo El Litoral, destacó la continuidad de una empresa familiar editorial radicada en el interior de la Argentina y el esfuerzo de quienes forman parte de la organización.
El Litoral conmemoró sus 108 años con una mirada puesta en el futuro
Fernando Siboni, director financiero del Grupo El Litoral, destacó la trayectoria del medio y el proceso de diversificación que permitió ampliar las actividades de la empresa y afrontar los cambios de la industria.
Durante su discurso por el aniversario, Siboni señaló que alcanzar los 108 años representa la solidez, la continuidad institucional y el esfuerzo sostenido de quienes hacen posible el funcionamiento de la empresa.
El director financiero remarcó que el negocio editorial fue el motor de El Litoral durante gran parte de su historia. Sin embargo, los cambios en la industria llevaron, hace una década, a la necesidad de pensar e implementar nuevas alternativas para preservar la identidad del medio y sostener su actividad en el tiempo.
Diversificar para sostener la actividad
Siboni repasó durante su discurso distintas actividades que actualmente desarrolla el Grupo El Litoral y que forman parte de ese proceso de transformación.
Entre ellas mencionó la organización de eventos propios y para terceros; la impresión de boletas únicas y materiales para procesos electorales; la producción de libros, cajas y etiquetas; y la impresión de diarios.
En este último punto, destacó que actualmente la empresa imprime las ediciones completas de siete de los diarios más importantes del país.
El grupo también desarrolló alianzas con los principales clubes de fútbol de la ciudad para atender sus aspectos comunicacionales y comerciales, además de ejecutar proyectos digitales para terceros financiados por empresas tecnológicas.
La diversificación incluye también trabajos vinculados con el mantenimiento de barrios y calles, la provisión de materiales y servicios al sector público provincial, la recolección de residuos industriales y la distribución de productos.
Tecnología e inteligencia artificial
Otro de los aspectos destacados por Siboni fue la incorporación de tecnología a los procesos internos de la empresa.
En particular, mencionó el desarrollo de procedimientos mediante inteligencia artificial y las jornadas de capacitación destinadas al personal.
Estas iniciativas se suman a la actividad periodística que acompaña al medio desde hace 108 años y que continúa siendo parte central de su identidad.
La adaptación como una fortaleza
En su discurso, Siboni también puso en valor la capacidad de los equipos para adaptarse a un escenario cambiante.
“No es fácil. Nos quejamos, nos equivocamos, no somos expertos en todo; pero aprendemos y nos adaptamos”, sostuvo, y señaló que esa capacidad constituye una de las principales fortalezas de la empresa.
El director financiero cerró su mensaje con una mirada hacia lo que viene y remarcó que, después del aniversario, el desafío continúa.
“Hoy es un aniversario. Mañana será otra vez lunes y habrá que seguir adelante”, expresó Siboni, al señalar que el contexto exige mantenerse alerta y continuar adaptándose todos los días.