Informe de ADEPA

La inteligencia artificial madura en las redacciones del país y la discusión se traslada a la sostenibilidad

El reporte 2026 sobre IA en medios argentinos muestra un vuelco clave: de la curiosidad y el impacto laboral se pasó a la gobernanza, la retribución económica de los contenidos y el modelo de negocio.