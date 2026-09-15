Un nuevo informe de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) muestra que el debate sobre la inteligencia artificial (IA) por parte de los medios argentinos dejó de concentrarse en la adopción y el impacto sobre el empleo para avanzar hacia la gobernanza, la atribución, la compensación y la sostenibilidad económica del periodismo.
La inteligencia artificial madura en las redacciones del país y la discusión se traslada a la sostenibilidad
El reporte 2026 sobre IA en medios argentinos muestra un vuelco clave: de la curiosidad y el impacto laboral se pasó a la gobernanza, la retribución económica de los contenidos y el modelo de negocio.
El reporte “Inteligencia Artificial y Medios Argentinos 2026: Adopción, Gobernanza y Sostenibilidad”, realizado con el apoyo del International Fund for Public Interest Media (IFPIM), actualiza el primer relevamiento sobre el tema, elaborado por ADEPA el año pasado.
Para esta edición se realizaron entrevistas semiestructuradas a directivos de 20 medios informativos y, como novedad, se incorporó una encuesta a 124 periodistas. Esto permitió contrastar la visión institucional de las empresas periodísticas con la experiencia cotidiana de quienes utilizan estas herramientas en las redacciones.
El estudio se organiza en cuatro dimensiones:
- Organización y gobernanza, que analiza las estrategias institucionales, los procesos de adopción, los protocolos y las instancias de capacitación;
- Herramientas y trabajo, que examina los usos concretos de la IA, las tareas en las que se aplica y su impacto sobre las rutinas periodísticas;
- Distribución y visibilidad, que aborda los cambios en el acceso y la circulación de contenidos, el tráfico, las plataformas y las nuevas formas de intermediación digital
- Valor periodístico, que se concentra en las discusiones sobre reconocimiento, atribución y sostenibilidad económica de los contenidos periodísticos.
De la experimentación a la madurez
La palabra que sintetiza la evolución observada entre ambos relevamientos es madurez.
Si en 2025 la conversación estaba dominada por la experimentación, las herramientas, la automatización, los riesgos laborales y la curiosidad tecnológica, en 2026 aparecen en primer plano cuestiones como la gobernanza, los protocolos, la capacitación, los AI Overviews, el copyright, la remuneración y la sostenibilidad económica.
La IA dejó de ser una innovación experimental para transformarse en un asistente integrado a las rutinas de trabajo, los procesos productivos y la planificación estratégica de los medios.
Los datos muestran la magnitud de ese cambio: el 100% de los medios reportó una mayor adopción y el 97% de los periodistas consultados utiliza IA en su trabajo. La discusión ya no pasa por si hay que utilizar o no estas herramientas, sino por cómo integrarlas de manera estratégica y responsable.
Más adopción, todavía con brechas de gobernanza
La velocidad de incorporación de estas tecnologías no siempre encuentra el mismo grado de desarrollo institucional.
El 75% de los medios afirma contar con protocolos o lineamientos internos sobre IA, pero solo el 44% de los periodistas conoce su existencia. La diferencia muestra que el desafío no consiste únicamente en crear reglas, sino también en comunicarlas y lograr que sean conocidas e incorporadas dentro de las redacciones.
Algo similar ocurre con la capacitación. Mientras el 60% de los medios afirma haber realizado capacitaciones formales, el 77% de los periodistas señala haber recibido formación en IA. Esto sugiere que una parte del aprendizaje también se está produciendo mediante iniciativas individuales, cursos externos y autoformación.
Del impacto sobre el trabajo al impacto sobre el negocio
Uno de los principales cambios respecto de 2025 se observa en las preocupaciones de los medios. La discusión, antes más concentrada en la experimentación, la automatización y los posibles impactos de la IA sobre el trabajo periodístico, incorporó con fuerza cuestiones vinculadas con el tráfico, la atribución, la compensación, la regulación y la sostenibilidad económica.
La novedad que aporta el informe 2026 es que estas preocupaciones no aparecen únicamente entre los representantes de los medios. La encuesta a periodistas muestra una mirada similar dentro de las redacciones: ocho de cada diez periodistas reconocen que las herramientas de IA utilizan contenidos periodísticos para generar respuestas directas y un 75% considera que deberían existir reglas específicas para ese uso.
El nuevo desafío: cómo sostener el valor del periodismo
La expansión de asistentes conversacionales, motores de respuesta y sistemas capaces de sintetizar contenidos periodísticos está transformando las formas en que las audiencias acceden a las noticias. Cada vez más, el acceso a la información puede producirse sin que el usuario visite directamente el sitio del medio que la originó, lo que plantea nuevos desafíos para modelos de negocio.
En este contexto, el debate comienza a desplazarse de una pregunta principalmente tecnológica hacia una cuestión económica y estratégica: cómo garantizar que el valor generado por el periodismo sea reconocido, atribuido y sostenido económicamente en un ecosistema informativo cada vez más mediado por sistemas de inteligencia artificial.
A partir de esta transformación, el informe identifica cuatro grandes desafíos para el sector:
- Consolidar una gobernanza capaz de acompañar una tecnología que evoluciona con rapidez;
- Desarrollar capacidades y reducir las brechas entre organizaciones;
- Preservar la sostenibilidad frente a nuevas formas de acceso a la información;
- Proteger el valor periodístico, avanzando en discusiones sobre atribución, licenciamiento y remuneración.
La madurez alcanzada entre 2025 y 2026 no se explica, entonces, solamente por una mayor adopción de herramientas. El cambio más profundo es que la inteligencia artificial pasó de ser una innovación experimental a convertirse en una cuestión estratégica para la industria.
El desafío hacia adelante será acompañar esa transformación con reglas, capacidades y mecanismos que permitan aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología y, al mismo tiempo, reconocer y sostener el valor de la información periodística profesional.