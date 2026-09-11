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En Tucumán

Se constituyó el nuevo Consejo Ejecutivo de ADEPA

Los representantes de los medios de todo el país acordaron en Tucumán la nueva mesa ejecutiva que liderará las comisiones de trabajo durante el nuevo ciclo.

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Al cierre de la 64ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), realizada en la ciudad de Tucumán el día 11 de septiembre, se procedió a la elección del Consejo Ejecutivo que tendrá a su cargo la conducción de la entidad por el período 2026-2027.

El máximo cuerpo ejecutivo de la institución quedó constituido de la siguiente manera:

CONSEJO EJECUTIVO 2026 – 2027

Presidente: Daniel Dessein (La Gaceta, Tucumán)

Vicepresidenta 1ª: Cecilia Gargatagli (Mirador Provincial, Santa Fe)

Vicepresidente 2º: Luis H. Tarsitano (El Tribuno, Salta)

Secretario General : Pablo Deluca (Infobae, Buenos Aires)

Secretario de Organización: Tomás Vio (Diario Olé, Buenos Aires)

Secretario de Relaciones Institucionales: Agustino Fontevecchia (Perfil, Buenos Aires)

Secretario de Actas: Miguel Gaíta (La Palabra, Berazategui)

Tesorero : Juan Carlos Fernández Llano (El Libertador, Corrientes)

Protesorero: Marcelo Almada (Misiones Online, Posadas)

Vocales titulares

1º Francisco Muñoz (OPI Santa Cruz, Río Gallegos)

2ª Ramona Maciel (La Voz del Pueblo, Tres Arroyos)

3º Ricardo Terán (La Capital, Rosario)

4º Carlos Marino (Letra P, Buenos Aires)

5ª Valeria Zitelli (El Ancasti, Catamarca)

6º Juan A. Boglione (Nueva Rioja, La Rioja)

Vocales suplentes

1ª Claudia Bogado (La Mañana, Formosa)

2º Diego Garazzi (Hola Argentina, Buenos Aires)

3º Gustavo Ick (El Liberal, Sgo. del Estero)

4º Carlos Valentini (El Diario de Pringles, Cnel. Pringles)

5º Diego Dillenberger (Imagen, Buenos Aires)

6º Federico Torres (Río Negro, Gral. Roca)

Comisión de Libertad de Prensa e Información

Presidente: Martín Etchevers (Clarín, Buenos Aires)

Comisión de Asuntos Económicos y Resoluciones

Presidente: José Santa María (Página/12, Buenos Aires)

Vicepresidente: Carlos Valentini (El Diario de Pringles, Cnel. Pringles)

Comité Estratégico

Presidente: Guillermo Ignacio (TSN Necochea, Necochea)

Comisión de Premios “Federico C. Massot”

Presidente: José Claudio Escribano (La Nación, Buenos Aires)

Comisión de Capacitación Multiplataforma

Coordinador: Andrés D´Alessandro (Director Ejecutivo de Adepa)

Comisión de Desarrollo Digital

Presidente: Diego Fuentes (Diario Huarpe, San Juan)

Vicepresidente: Tomás Vio (Diario Olé, Buenos Aires)

Comisión de Desarrollo de Medios Locales

Presidenta: Ana Tronfi (ADNSUR, Comodoro Rivadavia)

Vicepresidente: Héctor Lebensohn (Democracia, Junín)

Secretario: Francisco Muñoz (OPI Santa Cruz, Río Gallegos)

Comisión de Relaciones Internacionales

Presidente: Gustavo Ick (El Liberal, Sgo. del Estero)

Vicepresidente: Ignacio Fidanza (La Política Online, Buenos Aires)

Comisión de Bien Público

Presidente: Roberto Suárez (Mendoza Today, Mendoza)

Vicepresidente: Ricardo Terán (La Capital, Rosario)

Comisión de Propiedad Intelectual

Presidente: Diego Garazzi (Hola Argentina, Buenos Aires)

Vicepresidente: Nahuel Caputto (El Litoral, Santa Fe)

Comisión de Socios

Presidente: Diego Dillenberger (Imagen, Buenos Aires)

Vicepresidente: Emilio Magnaghi (Ciudadano News, Mendoza)

Comisión de Difusión

Presidente: Hugo Ferrer (La Opinión Austral, Río Gallegos)

Comisión Revisora de Cuentas

Titulares: Miguel Gaíta, Sergio Ducca y Diego Garazzi

Suplente: Cecilia Gargatagli

Servicio de Orientación Legal

Libertad de Prensa: Carlos Laplacette

Propiedad Intelectual: Nicolás Novoa

Servicio de Orientación Tributaria

Sergio Ducca

Director Ejecutivo

Andrés D´Alessandro

Gerente General

Gabriel Matijas

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