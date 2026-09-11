Al cierre de la 64ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), realizada en la ciudad de Tucumán el día 11 de septiembre, se procedió a la elección del Consejo Ejecutivo que tendrá a su cargo la conducción de la entidad por el período 2026-2027.
Se constituyó el nuevo Consejo Ejecutivo de ADEPA
Los representantes de los medios de todo el país acordaron en Tucumán la nueva mesa ejecutiva que liderará las comisiones de trabajo durante el nuevo ciclo.
El máximo cuerpo ejecutivo de la institución quedó constituido de la siguiente manera:
CONSEJO EJECUTIVO 2026 – 2027
Presidente: Daniel Dessein (La Gaceta, Tucumán)
Vicepresidenta 1ª: Cecilia Gargatagli (Mirador Provincial, Santa Fe)
Vicepresidente 2º: Luis H. Tarsitano (El Tribuno, Salta)
Secretario General : Pablo Deluca (Infobae, Buenos Aires)
Secretario de Organización: Tomás Vio (Diario Olé, Buenos Aires)
Secretario de Relaciones Institucionales: Agustino Fontevecchia (Perfil, Buenos Aires)
Secretario de Actas: Miguel Gaíta (La Palabra, Berazategui)
Tesorero : Juan Carlos Fernández Llano (El Libertador, Corrientes)
Protesorero: Marcelo Almada (Misiones Online, Posadas)
Vocales titulares
1º Francisco Muñoz (OPI Santa Cruz, Río Gallegos)
2ª Ramona Maciel (La Voz del Pueblo, Tres Arroyos)
3º Ricardo Terán (La Capital, Rosario)
4º Carlos Marino (Letra P, Buenos Aires)
5ª Valeria Zitelli (El Ancasti, Catamarca)
6º Juan A. Boglione (Nueva Rioja, La Rioja)
Vocales suplentes
1ª Claudia Bogado (La Mañana, Formosa)
2º Diego Garazzi (Hola Argentina, Buenos Aires)
3º Gustavo Ick (El Liberal, Sgo. del Estero)
4º Carlos Valentini (El Diario de Pringles, Cnel. Pringles)
5º Diego Dillenberger (Imagen, Buenos Aires)
6º Federico Torres (Río Negro, Gral. Roca)
Comisión de Libertad de Prensa e Información
Presidente: Martín Etchevers (Clarín, Buenos Aires)
Comisión de Asuntos Económicos y Resoluciones
Presidente: José Santa María (Página/12, Buenos Aires)
Vicepresidente: Carlos Valentini (El Diario de Pringles, Cnel. Pringles)
Comité Estratégico
Presidente: Guillermo Ignacio (TSN Necochea, Necochea)
Comisión de Premios “Federico C. Massot”
Presidente: José Claudio Escribano (La Nación, Buenos Aires)
Comisión de Capacitación Multiplataforma
Coordinador: Andrés D´Alessandro (Director Ejecutivo de Adepa)
Comisión de Desarrollo Digital
Presidente: Diego Fuentes (Diario Huarpe, San Juan)
Vicepresidente: Tomás Vio (Diario Olé, Buenos Aires)
Comisión de Desarrollo de Medios Locales
Presidenta: Ana Tronfi (ADNSUR, Comodoro Rivadavia)
Vicepresidente: Héctor Lebensohn (Democracia, Junín)
Secretario: Francisco Muñoz (OPI Santa Cruz, Río Gallegos)
Comisión de Relaciones Internacionales
Presidente: Gustavo Ick (El Liberal, Sgo. del Estero)
Vicepresidente: Ignacio Fidanza (La Política Online, Buenos Aires)
Comisión de Bien Público
Presidente: Roberto Suárez (Mendoza Today, Mendoza)
Vicepresidente: Ricardo Terán (La Capital, Rosario)
Comisión de Propiedad Intelectual
Presidente: Diego Garazzi (Hola Argentina, Buenos Aires)
Vicepresidente: Nahuel Caputto (El Litoral, Santa Fe)
Comisión de Socios
Presidente: Diego Dillenberger (Imagen, Buenos Aires)
Vicepresidente: Emilio Magnaghi (Ciudadano News, Mendoza)
Comisión de Difusión
Presidente: Hugo Ferrer (La Opinión Austral, Río Gallegos)
Comisión Revisora de Cuentas
Titulares: Miguel Gaíta, Sergio Ducca y Diego Garazzi
Suplente: Cecilia Gargatagli
Servicio de Orientación Legal
Libertad de Prensa: Carlos Laplacette
Propiedad Intelectual: Nicolás Novoa
Servicio de Orientación Tributaria
Sergio Ducca
Director Ejecutivo
Andrés D´Alessandro
Gerente General
Gabriel Matijas