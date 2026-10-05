Hablar de prevención también puede ser una forma de encontrarse. Ese es uno de los sentidos que Jerárquicos Salud busca darle este año a Vestite de Rosa, una iniciativa que cumple 12 años y que en esta edición incorpora el arte, la participación y la información como nuevos lenguajes para generar conciencia sobre la prevención y la detección temprana del cáncer de mama.
Metamorfosis: una obra que transforma el dolor en arte y comunidad
En el marco de los 12 años de Vestite de Rosa, Jerárquicos Salud propone una nueva edición de su campaña de prevención del cáncer de mama, con el arte y la participación como herramientas para generar conciencia. Una de las propuestas es “Metamorfosis”, la obra itinerante de Ana Trautman.
Dentro de la programación, una de las propuestas centrales es “Metamorfosis”, una obra de la artista visual y restauradora de bienes culturales Ana Trautman, que durante octubre recorrerá distintos espacios de la ciudad de Santa Fe. La iniciativa fue impulsada por Juan José Sagardía, fundador y presidente de Jerárquicos Salud, como parte de una campaña que busca acercar el mensaje de prevención desde nuevas formas de expresión.
Para Sagardía, el sentido de esta propuesta también está relacionado con el espíritu del mutualismo y con una idea que atraviesa la historia de la institución: hacer algo para la comunidad. “¿Para qué es esto? ¿Para ganar dinero? No. Es para la comunidad”, señaló al referirse al compromiso social que sostiene la iniciativa.
Del corazón a las mariposas
En el centro de “Metamorfosis” aparece un corazón que para Trautman representa el “pulso de vida”: las emociones, el amor y los vínculos que acompañan cada proceso. A su alrededor, las mariposas representan la transformación y, al mismo tiempo, la comunidad y la presencia de otros.
La artista tomó como referencia el proceso de metamorfosis de la mariposa —desde la oruga y la crisálida hasta su transformación final— para construir una obra que habla de los cambios que atraviesan las personas.
“Metamorfosis” no busca representar únicamente una enfermedad, sino también aquello que puede surgir después de una experiencia que modifica la vida.
La obra también recibió una intervención personal de Sagardía. En uno de sus espacios dejó escrita una frase: “Tengo vida”. Explicó que la eligió a partir de un gesto cotidiano: “Desperté, tengo vida”. Una expresión sencilla que, en el contexto de la obra, adquiere otra dimensión y dialoga con ese corazón que Trautman ubicó como símbolo central.
Una obra que todavía no está terminada
La propuesta tiene una particularidad: la obra permanece deliberadamente incompleta. Durante su recorrido, quienes hayan atravesado un cáncer de mama o hayan acompañado a alguien en ese proceso podrán intervenirla con una palabra o una frase que represente aquello que los transformó.
Para Trautman, esa participación es parte esencial del sentido de la obra. El trabajo no termina en lo que ella dibuja, sino que continúa en las historias de quienes se encuentran con la pieza y deciden dejar una huella.
“Metamorfosis” recorrerá durante octubre distintas instituciones de la ciudad, entre ellas Jerárquicos Salud, Mastología San Gerónimo, el Centro de Rehabilitación Dr. Esteban Laureano Maradona, Sanatorio Mayo, Cibys, Diagnóstico por Imagen y Sanatorio Garay.
Cada parada será también una oportunidad para sumar una nueva mirada a la obra. Así, el trabajo de Trautman irá modificándose a partir de las experiencias de quienes se encuentren con él.
El cierre está previsto para el 24 de octubre, cuando se realizará la intervención final y la obra quedará completada a partir de todas esas huellas.
El arte como forma de expresión
Para Trautman, el arte es una forma de lenguaje. Dibuja desde niña y encontró en la creación una manera de expresar aquello que muchas veces no puede ponerse en palabras. Desde hace alrededor de una década también enseña arte a niños y adultos y sostiene que no es necesario saber dibujar o pintar para encontrar en una expresión artística una manera de comunicar y explorar emociones.
Esa mirada atraviesa “Metamorfosis”: una obra que comienza con una idea de la artista, pero que se transforma con cada persona que participa.
La propuesta forma parte de una edición de Vestite de Rosa que busca ampliar las formas de hablar sobre prevención. Además de la obra itinerante, durante octubre se realizará un mural colaborativo junto a Pegate SF en el Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez, donde la comunidad podrá sumar mensajes, dibujos y expresiones vinculadas con el cuidado mediante la técnica de Paste Up.
Después de 12 años, el mensaje continúa siendo el mismo —prevenir, informarse y detectar a tiempo—, pero este año encuentra nuevos caminos para llegar: una obra que se transforma, un mural que crece y, en el centro de todo, la posibilidad de hablar del cuidado desde el arte y desde las propias experiencias.