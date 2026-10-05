Arte y concientización

Metamorfosis: una obra que transforma el dolor en arte y comunidad

En el marco de los 12 años de Vestite de Rosa, Jerárquicos Salud propone una nueva edición de su campaña de prevención del cáncer de mama, con el arte y la participación como herramientas para generar conciencia. Una de las propuestas es “Metamorfosis”, la obra itinerante de Ana Trautman.