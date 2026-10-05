Este lunes, Jerárquicos Salud presentó una nueva edición de “Vestite de Rosa” junto al Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez en la ciudad de Santa Fe.
El Rosa Galisteo reúne obras de artistas mujeres por el cáncer de mama
Jerárquicos Salud y el Museo Provincial de Bellas Artes articulan una intervención artística en la pasarela interna del museo, con obras de distintas provincias y un mensaje sobre prevención y detección temprana.
En este marco, Carina Nicola, referente de la entidad, explicó el enfoque de la iniciativa: “Después de 12 años que ya llevamos en este programa de prevención y detección temprana del cáncer de mama, Jerárquicos este año toma otro rumbo en cuanto a la propuesta y se relaciona más desde el canal del arte para poder transmitir el mensaje a partir de una transformación”.
Actividades durante octubre
La intervención artística en la parte interna de la pasarela comenzó este sábado y continuará los sábados de octubre, desde las 17, junto a Pegate Santa Fe, colectivo de artistas visuales de la ciudad.
Nicola detalló la dinámica: “A partir de distintos mensajes que tenemos ahí va a ir construyendo esta pasarela con intervención y a partir de esa elección de las imágenes incluso de la construcción propia”. “Si van y lo miran hay dibujos de niños también, cómo dejar puesto de manifiesto ahí este interés de cuidar la salud a través del arte”, agregó.
El trabajo junto al Rosa Galisteo
La actividad se desarrolla en el marco del 103° Salón Anual del museo, durante un proceso de remodelación y puesta en valor del edificio.
Sebastián Cáceres, secretario de Gestión Cultural, destacó la articulación entre ambas instituciones: “Nos parece muy importante poner en sinergia también las instituciones públicas con las privadas a través de objetivos que son nobles y que tienen un fin social muy importante”.
Sobre la utilización de la cartelería de obra, Cáceres señaló: “En lugar de ocupar con publicidades la cartelería de obra, decidimos ocuparla con arte. Y el arte es un lenguaje universal. No habla con palabras, pero habla, cuenta cosas”.
Obras de artistas argentinas
La cartelería reúne obras de mujeres artistas de distintas provincias argentinas.
Cáceres explicó: “Muchas veces ha quedado a lo largo de la historia un tanto relegado y realmente este museo que tiene casi 3.000 obras en su acervo patrimonial tiene muchas obras de artistas mujeres muy valiosas”.
Además, existe un proyecto junto con la Asociación de Amigos del Museo para incorporar nuevas piezas: “Hay un plan junto con la asociación de amigos del museo para poder comprar obras que ayuden a engrosar el valioso patrimonio artístico que tiene nuestro museo”.
Prevención y alcance de la campaña
Nicola remarcó la importancia de conocer los momentos indicados para realizar las consultas y controles: “Es esto, saber en qué momento y cuándo tengo que concurrir a esa consulta y hacerme los controles a partir de qué edad tiene que suceder”.
Sobre el alcance de la iniciativa, agregó: “Esta campaña de prevención apunta a que vaya mucho más allá de los límites de las personas que tienen nuestra cobertura. Es generar impacto en la sociedad, en la comunidad”.
Cáceres también se refirió al impacto de la enfermedad en el entorno cercano: “Son enfermedades que afectan no solo al enfermo, sino que a la familia entera”.
Así, el objetivo de la propuesta es que el mensaje trascienda el espacio del museo y encuentre nuevas formas de llegar a la comunidad, utilizando el arte como una herramienta para promover la prevención y mantener presente la importancia del cuidado de la salud.