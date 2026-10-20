El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, protagonizó un inesperado furcio durante su visita oficial a España. En un acto realizado el martes 20 de octubre en Madrid, el funcionario llamó “José Luis” al escritor Jorge Luis Borges en dos oportunidades, pese a estar leyendo un discurso preparado.
Jorge Macri confundió el nombre de Borges durante un homenaje en Madrid
El jefe de Gobierno porteño protagonizó un llamativo episodio durante una ceremonia en el Instituto Cervantes de España, donde mencionó dos veces al escritor argentino como “José Luis Borges”. El error quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en las redes sociales.
La equivocación ocurrió en la sede del Instituto Cervantes, durante una ceremonia en la que se depositaron legados del autor de El Aleph y de su esposa, María Kodama, en la Caja de las Letras, un espacio destinado a preservar objetos y documentos vinculados con destacadas figuras de la cultura.
Las dos veces que Jorge Macri se equivocó al nombrar a Borges
El episodio se produjo mientras el mandatario porteño destacaba el legado del escritor y su proyección internacional. En la primera ocasión, mencionó a la “Fundación Internacional José Luis Borges”, en lugar de utilizar el nombre correcto de la institución.
Minutos después, volvió a cometer el mismo error al referirse a la dimensión universal de la obra del autor argentino.
“José Luis Borges pertenece a Buenos Aires por nacimiento, a Argentina por identidad, pero al mundo por la dimensión universal de su literatura”, expresó durante su intervención.
Las imágenes del discurso comenzaron a circular en las redes sociales y generaron comentarios, ironías y reacciones por la reiteración de la equivocación en un homenaje dedicado a una de las figuras más reconocidas de la literatura argentina.
Un error que ya protagonizaron otras figuras públicas
La confusión con el nombre de Jorge Luis Borges no es inédita en ámbitos oficiales. El propio Mauricio Macri, expresidente de la Nación y primo del actual jefe de Gobierno porteño, había incurrido anteriormente en el mismo furcio durante una intervención pública.
También el rey Felipe VI de España protagonizó una equivocación similar al mencionar al escritor en un acto oficial.
Incluso existe un antecedente histórico. En 1955, cuando Borges fue designado director de la Biblioteca Nacional, el decreto de nombramiento firmado durante la gestión del entonces subsecretario de Instrucción Pública, José Manuel Saravia, consignó su nombre como “José Luis Borges”.
A pesar de estas confusiones, el nombre correcto del escritor nacido en Buenos Aires en 1899 es Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, reconocido internacionalmente por su influencia en la literatura del siglo XX.