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Quién es Miguel Alfredo Molina, el historiador santafesino que ingresó a la Academia Argentina de la Historia

Después de décadas dedicadas a la investigación, las aulas y el estudio de la organización nacional argentina, el historiador santafesino Miguel Alfredo Molina fue incorporado como miembro de número de la Academia Argentina de la Historia. Su recorrido está marcado por una forma de entender la historia que busca “comprender antes que juzgar”.