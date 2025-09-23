Desinformación

La foto de Karina Milei posando con una bandera de “agrupación gays con Karina” es un montaje

Usuarios en redes sociales comparten una foto que muestra a Karina Milei y a estudiantes sosteniendo una bandera que dice: “Agrupación gays con Karina”.El contenido se difunde a poco más de un mes de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.Pero la imagen viral es falsa. El registro original lleva otro texto sobre la bandera: “Somos Libres. Agrupación de estudiantes liberales”.