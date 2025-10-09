László Krasznahorkai recibe el Premio Nobel de Literatura 2025

László Krasznahorkai nació en Gyula, una pequeña ciudad en el sur de Hungría, el 5 de enero de 1954. Durante su juventud, vivió bajo el régimen comunista, lo que influyó profundamente en su visión del mundo y en su obra literaria.
El escritor húngaro László Krasznahorkai ha sido distinguido con el Premio Nobel de Literatura 2025. La Academia Sueca lo reconoció por su "obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte".
László Krasznahorkai nació en Gyula, una pequeña ciudad en el sur de Hungría, el 5 de enero de 1954. Durante su juventud, vivió bajo el régimen comunista, lo que influyó profundamente en su visión del mundo y en su obra literaria.
Inició estudios de derecho en las universidades de Szeged y Budapest entre 1973 y 1978, pero abandonó esa carrera para dedicarse a la escritura. Trabajó en diversos oficios, como minero y vigilante de seguridad, antes de dedicarse plenamente a la literatura.
Su primera novela, Satantango, publicada en 1985, marcó el inicio de una carrera literaria que lo consolidó como uno de los escritores más importantes de Europa Central.
Su estilo se caracteriza por frases largas y complejas, que buscan capturar la profundidad del pensamiento humano. Esta obra fue adaptada al cine por el director húngaro Béla Tarr, quien también llevó al cine otras de sus novelas, como Melancolía de la resistencia.
A lo largo de su carrera, Krasznahorkai ha explorado temas como el absurdo, la desesperanza y la decadencia de la civilización. Su obra ha sido comparada con la de escritores como Franz Kafka y Thomas Bernhard, y se ha destacado por su capacidad para transmitir una visión sombría pero profunda de la condición humana.
El Premio Nobel de Literatura 2025 fue otorgado a Krasznahorkai por su "obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte".
La Academia Sueca destacó su capacidad para abordar temas universales desde una perspectiva única, fusionando influencias de la tradición literaria centroeuropea con elementos de la filosofía oriental.
A lo largo de su carrera, Krasznahorkai ha recibido numerosos premios y reconocimientos. En 2015, obtuvo el Man Booker International Prize, y en 2019, el National Book Award en la categoría de literatura traducida. Su obra ha sido traducida a varios idiomas y ha ganado una audiencia internacional.
El autor ha vivido en diversos países, incluyendo Alemania, Francia, España, Italia, Grecia, Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos, China y Japón. Estas experiencias han enriquecido su obra, aportando una perspectiva global a sus relatos. Su estilo ha sido influenciado por sus viajes y por su interés en la cultura asiática, especialmente la japonesa.
La ceremonia de entrega del Premio Nobel de Literatura 2025 se llevará a cabo en Estocolmo el próximo 10 de diciembre. Se espera que Krasznahorkai asista al evento para recibir el galardón que reconoce su contribución excepcional a la literatura mundial.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.