Prevención

Alerta en la cordillera de los Andes: vigilan lagunas glaciares por riesgo de aluviones

Perú monitorea en tiempo real tres lagunas glaciares consideradas de alto riesgo. En Argentina, El Chaltén también avanza con un sistema de alerta temprana ante el riesgo asociado a un eventual desprendimiento de hielo en la zona del Fitz Roy.