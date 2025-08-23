Legado del Padre de la Patria: La réplica del arma de San Martín en el Museo de la Ciudad de Rosario

En el marco de la conmemoración del 175º aniversario de su paso a la inmortalidad, la figura de José de San Martín, el Padre de la Patria y referente indiscutible de la independencia americana, cobra vida en el Museo de la Ciudad.
El espacio cultural exhibe, hasta el domingo 24 de agosto, una muestra especial que tiene como pieza central la réplica fiel de una de las pistolas del Libertador.
La exhibición presenta una reproducción meticulosa de un arma que acompañó a San Martín a lo largo de su campaña libertadora: una pistola de chispa tipo Reina Ana. Fabricada en Inglaterra, esta pieza no es un simple objeto, sino un testigo silencioso de los momentos más cruciales de la historia de América.
Adquirida en Londres en 1811, el mismo día que compró su icónico sable corvo, esta pistola se convirtió en un símbolo de su lucha por la libertad. Con grabados y un ingenioso sistema para desactivarla, fue el arma que el General San Martín empuñó en plena acción. A diferencia de otras armas de su colección, esta fue la que lo acompañó en el fragor de las batallas que marcaron un antes y un después en el continente.
La réplica fue creada por el artesano rosarino Osvaldo Gatto, quien, con más de 20 años de experiencia, se ha dedicado a recrear piezas históricas con una fidelidad asombrosa. Su trabajo en este proyecto busca rendir un homenaje tangible a los próceres argentinos, haciendo accesible una parte crucial de nuestro patrimonio.
Tras el fallecimiento de San Martín en 1850, el arma permaneció bajo el cuidado de su familia por cuatro décadas. Finalmente, fue su nieta, Josefa Dominga, quien la donó al Museo Mitre en 1907, junto a otros objetos personales como su reloj y documentos. Esta donación fue un gesto de agradecimiento al General Bartolomé Mitre por haber escrito la biografía de su abuelo.
Desde entonces, el arma original ha estado bajo estricta custodia y rara vez ha sido exhibida al público. Esta réplica, fiel a cada detalle—con su calibre de 14 mm y su sistema de percusión—, permite a los visitantes acercarse a un objeto que fue parte de la vida de uno de los hombres más trascendentales de la historia argentina.
La muestra, que incluye otros objetos alusivos al Padre de la Patria, estará abierta con entrada libre y gratuita hasta el 24 de agosto. Es una oportunidad única para reflexionar sobre el legado de San Martín y el valor de su lucha por la independencia.
