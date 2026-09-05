Letra P presentó una nueva etapa de su proyecto periodístico con la inauguración de un Media Hub en la Ciudad de Buenos Aires y el lanzamiento de Letra E, un nuevo sitio dedicado a la información económica.
Letra P inauguró un Media Hub y amplía su propuesta con un nuevo sitio de economía
A pocos meses de cumplir 15 años, el medio digital presentó una nueva sede en la Ciudad de Buenos Aires que integra redacción y producción audiovisual. También lanzó Letra E, una plataforma especializada en economía, finanzas y sectores productivos.
La presentación se realizó ante más de 200 representantes de distintos sectores de la política, el empresariado y los medios de comunicación.
La nueva sede funciona en el octavo piso del Edificio de la Prensa Argentina, ubicado en Chacabuco y Diagonal Sur, en el centro porteño. El espacio cuenta con unos 600 metros cuadrados y fue diseñado para concentrar en un mismo lugar diferentes instancias de producción periodística.
Una redacción pensada para contenidos multimedia
El denominado Media Hub reúne la redacción de Letra P con dos estudios audiovisuales, salas de control, sectores destinados a producción y posproducción, camarines y las oficinas de gestión y del área comercial.
La incorporación de estos espacios apunta a ampliar la producción de contenidos y formatos para las distintas plataformas digitales.
Carlos Marino, editor propietario de Letra P, señaló durante la presentación que las nuevas instalaciones permitirán al medio "ampliar y diversificar" su propuesta periodística y fortalecer su presencia en las nuevas plataformas.
El proyecto se desarrolla además en momentos en que Letra P se acerca a sus 15 años. El medio nació en 2011 con una redacción integrada inicialmente por cuatro periodistas y actualmente cuenta con su sede central en Buenos Aires y corresponsalías en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y la Patagonia.
El lanzamiento de Letra E
Durante el encuentro también fue presentado Letra E, un nuevo portal vinculado a Letra P que tendrá como eje la información y el análisis económico.
La propuesta abordará temas relacionados con economía, finanzas, campo, industria, energía, minería, tecnología y medios, a través de periodistas especializados.
Según se informó durante el lanzamiento, el objetivo es seguir los cambios que atraviesa la matriz productiva argentina y sumar un espacio para el análisis de los diferentes modelos económicos y productivos.
Representantes de Santa Fe participaron del encuentro
La presentación contó con dirigentes políticos, empresarios y referentes de medios de diferentes puntos del país.
Entre los representantes vinculados con Santa Fe estuvieron la vicegobernadora Gisela Scaglia, el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, y Diego Giuliano. Además de dirigentes y referentes nacionales de diferentes espacios políticos.
También participaron, entre otros, los gobernadores Ignacio Torres y Raúl Jalil; el ministro del Interior, Diego Santilli; y dirigentes como Felipe Solá, Emilio Monzó, Victoria Tolosa Paz, Matías Lammens, Sergio Uñac.
Con la apertura del nuevo espacio audiovisual y el lanzamiento de una plataforma especializada en economía, Letra P avanza en un proceso de expansión de su estructura y de diversificación de los formatos con los que produce y distribuye sus contenidos.