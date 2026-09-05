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Letra P inauguró un Media Hub y amplía su propuesta con un nuevo sitio de economía

A pocos meses de cumplir 15 años, el medio digital presentó una nueva sede en la Ciudad de Buenos Aires que integra redacción y producción audiovisual. También lanzó Letra E, una plataforma especializada en economía, finanzas y sectores productivos.

Letra P inauguró un Media Hub en Buenos Aires y lanzó Letra ELetra P inauguró un Media Hub en Buenos Aires y lanzó Letra E
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Letra P presentó una nueva etapa de su proyecto periodístico con la inauguración de un Media Hub en la Ciudad de Buenos Aires y el lanzamiento de Letra E, un nuevo sitio dedicado a la información económica.

La presentación se realizó ante más de 200 representantes de distintos sectores de la política, el empresariado y los medios de comunicación.

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La nueva sede funciona en el octavo piso del Edificio de la Prensa Argentina, ubicado en Chacabuco y Diagonal Sur, en el centro porteño. El espacio cuenta con unos 600 metros cuadrados y fue diseñado para concentrar en un mismo lugar diferentes instancias de producción periodística.

Una redacción pensada para contenidos multimedia

El denominado Media Hub reúne la redacción de Letra P con dos estudios audiovisuales, salas de control, sectores destinados a producción y posproducción, camarines y las oficinas de gestión y del área comercial.

El Media Hub funciona en el octavo piso del Edificio de la Prensa Argentina.El Media Hub funciona en el octavo piso del Edificio de la Prensa Argentina.

La incorporación de estos espacios apunta a ampliar la producción de contenidos y formatos para las distintas plataformas digitales.

Carlos Marino, editor propietario de Letra P, señaló durante la presentación que las nuevas instalaciones permitirán al medio "ampliar y diversificar" su propuesta periodística y fortalecer su presencia en las nuevas plataformas.

Más de 200 invitados participaron de la presentación del nuevo proyecto.Más de 200 invitados participaron de la presentación del nuevo proyecto.

El proyecto se desarrolla además en momentos en que Letra P se acerca a sus 15 años. El medio nació en 2011 con una redacción integrada inicialmente por cuatro periodistas y actualmente cuenta con su sede central en Buenos Aires y corresponsalías en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y la Patagonia.

El lanzamiento de Letra E

Durante el encuentro también fue presentado Letra E, un nuevo portal vinculado a Letra P que tendrá como eje la información y el análisis económico.

Gisela Scaglia participó del encuentro junto a otros referentes políticos.Gisela Scaglia participó del encuentro junto a otros referentes políticos.

La propuesta abordará temas relacionados con economía, finanzas, campo, industria, energía, minería, tecnología y medios, a través de periodistas especializados.

Según se informó durante el lanzamiento, el objetivo es seguir los cambios que atraviesa la matriz productiva argentina y sumar un espacio para el análisis de los diferentes modelos económicos y productivos.

Dirigentes nacionales y provinciales acompañaron la presentación.Dirigentes nacionales y provinciales acompañaron la presentación.

Representantes de Santa Fe participaron del encuentro

La presentación contó con dirigentes políticos, empresarios y referentes de medios de diferentes puntos del país.

Entre los representantes vinculados con Santa Fe estuvieron la vicegobernadora Gisela Scaglia, el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, y Diego Giuliano. Además de dirigentes y referentes nacionales de diferentes espacios políticos.

La nueva sede cuenta con dos estudios audiovisuales y áreas de producción.La nueva sede cuenta con dos estudios audiovisuales y áreas de producción.

También participaron, entre otros, los gobernadores Ignacio Torres y Raúl Jalil; el ministro del Interior, Diego Santilli; y dirigentes como Felipe Solá, Emilio Monzó, Victoria Tolosa Paz, Matías Lammens, Sergio Uñac.

Con la apertura del nuevo espacio audiovisual y el lanzamiento de una plataforma especializada en economía, Letra P avanza en un proceso de expansión de su estructura y de diversificación de los formatos con los que produce y distribuye sus contenidos.

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