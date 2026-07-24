Human Touch realizó una nueva edición de "El placer de los dioses", el encuentro que organiza desde 2009 y que reúne a empresarios y profesionales de Santa Fe y la región.
Negocios, liderazgo y arte en "El placer de los dioses"
La actividad sirvió de marco para el relanzamiento de la firma y la presentación de sus nuevas socias. La noche incluyó una muestra compartida entre Ricardo Calanchini y Soledad Jortack-Mathieu y el bandoneón de Danilo Cernotto.
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La actividad se desarrolló en el local gastronómico Costa Litoral y sirvió como marco para el relanzamiento de la consultora, la presentación de sus lineamientos estratégicos para el segundo semestre y la incorporación de nuevas socias.
Durante la velada, la firma presentó los ejes de trabajo para los próximos meses: reconexión comercial, retención de talentos, liderazgo y negociación en contextos adversos. Además, anunció la incorporación de María Victoria Nardelli y Julieta Príncipe a la sociedad de Human Touch.
La propuesta incluyó también una muestra de artes plásticas concebida como un diálogo entre obras de Ricardo Calanchini y Soledad Jortack-Mathieu, junto con una presentación del bandoneonista Danilo Cernotto.
Amílcar Lovino, al frente de Human Touch, explicó que el objetivo del evento fue generar un ámbito de distensión y vinculación entre empresarios y profesionales de distintos sectores de la actividad.
Diálogo entre dos artistas
Como parte de la propuesta cultural, Soledad Jortack-Mathieu presentó una serie de obras que definió como "abstractos figurativos", realizadas con colores neón, tintas y acrílicos. También exhibió una pieza surrealista perteneciente a sus primeras etapas de producción.
La artista contó que comenzó a pintar a los 16 años, señaló a Vincent van Gogh y Salvador Dalí como referentes y describió su proceso creativo como intuitivo.
"No es planificado, sino algo espontáneo. Son muchas emociones y sentimientos que van resurgiendo. Después, al terminar la obra, se va descubriendo de qué se trata y cuál es el mensaje del subconsciente", expresó.
Jortack-Mathieu regresó a la Argentina hace tres años, luego de haber residido durante 31 años en el exterior. En diálogo con El Litoral, destacó el acompañamiento de Ricardo Calanchini en su reinserción al circuito artístico santafesino.
La mirada de un referente
Con casi cinco décadas de trayectoria en Santa Fe, Ricardo Calanchini exhibió una selección de dibujos correspondientes a distintas etapas de su producción, varios de los cuales no mostraba públicamente desde hacía tiempo.
Al referirse al montaje conjunto, sostuvo que la obra de Jortack-Mathieu posee una intensidad cromática mayor que los dibujos elegidos para la muestra, aunque consideró que ambas propuestas resultaron "totalmente complementarias".
Sobre su producción artística, afirmó: "El nombre se imprime en la obra o la obra se imprime en mí". Adelantó, además, que trabaja en dos proyectos: una muestra de gran formato y otra exposición pensada para la ciudad de Esperanza, ambas aún sin fecha de inauguración confirmada.
Desde su creación en 2009, "El placer de los dioses" combina la agenda empresarial de Human Touch con la difusión de artistas plásticos y músicos de Santa Fe y la región.