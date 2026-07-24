Evento organizado por Human Touch

Negocios, liderazgo y arte en "El placer de los dioses"

La actividad sirvió de marco para el relanzamiento de la firma y la presentación de sus nuevas socias. La noche incluyó una muestra compartida entre Ricardo Calanchini y Soledad Jortack-Mathieu y el bandoneón de Danilo Cernotto.