Estuvo escondido en una chimenea

Con 150 años de retraso, devolvieron "Antigüedades de Atenas" a la biblioteca de Kiama

Se cree que un antiguo aprendiz de cantero que ayudó a construir el Parlamento australiano tomó prestado el libro a finales del siglo XIX. Uno de sus descendientes lo halló recientemente y lo restituyó.