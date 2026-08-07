Un libro prestado hace 150 años ha sido finalmente devuelto a una biblioteca australiana, y el responsable está vinculado al Parlamento de Londres.
Con 150 años de retraso, devolvieron "Antigüedades de Atenas" a la biblioteca de Kiama
Se cree que un antiguo aprendiz de cantero que ayudó a construir el Parlamento australiano tomó prestado el libro a finales del siglo XIX. Uno de sus descendientes lo halló recientemente y lo restituyó.
El libro "Antigüedades de Atenas" fue tomado prestado de una biblioteca local en Kiama, una ciudad costera a unos 120 km (75 millas) al sur de Sídney, a mediados de la década de 1870.
Descubrimiento detrás de una chimenea
El libro sobre arquitectura griega clásica estuvo guardado durante décadas en una caja de té escondida detrás de una chimenea tapiada, antes de que un miembro de la familia lo descubriera recientemente.
Ross Simmons, de 77 años, cree que su bisabuelo, John Simmons, podría haber tomado prestado el libro para que le ayudara en su carrera, ya que trabajó como aprendiz de cantero en Westminster a mediados del siglo XIX antes de convertirse en arquitecto en Australia.
El libro estaba un poco dañado por el agua, pero por lo demás estaba en buen estado.
Simmons, un reconocido aficionado a la historia familiar, dijo que su bisabuelo estudió en Londres entre 1839 y 1844.
"Tras sus estudios en Londres, entró como aprendiz de otros canteros para ayudar en la construcción del Parlamento", dijo Simmons.
En 1857, a la edad de 27 años, John Simmons emigró del Reino Unido a Australia, viviendo primero en el suburbio de Newtown, en Sídney, antes de trasladarse a Kiama tras dirigir la construcción de una iglesia de arenisca en la ciudad costera.
"Tenía bastante interés en la arquitectura, la construcción y la edificación", dijo Simmons, y añadió que el libro, que tenía pendiente de devolución, "probablemente estaba en una estantería de su casa" y lo utilizaba como material de consulta.
El libro acabó de alguna manera en una caja de té, junto con otros documentos familiares, que a su vez estaba colocada en una chimenea que estaba tapada.
La chimenea donde se encontró el libro había estado sellada durante décadas.
Hace unos 30 años, durante unas reformas, se descubrió la caja del té y se le entregaron los libros, incluido el que estaba vencido, a Simmons para que los guardara.
Pero no fue hasta hace aproximadamente dos semanas que examinó algunos de los libros con mayor detalle.
"Miré dentro de la portada y, para mi sorpresa, en la segunda página había un sello de la biblioteca de Kiama", dijo Simmons, y añadió que las condiciones de préstamo de la biblioteca también se detallaban en la contraportada.
Normas de préstamo del siglo XIX
Por ejemplo, los socios de la biblioteca solo podían tomar prestado un libro a la vez, a menos que se pudiera demostrar que seis personas en el mismo hogar sabían leer, en cuyo caso se podían prestar tres libros.
Cualquier persona en estado de embriaguez tenía prohibido tomar prestados libros, y los miembros que devolvieran los libros después de la fecha de vencimiento serían multados con tres peniques por cada semana de retraso.
El personal de la biblioteca de Kiama calculó que la multa sería de 97 libras esterlinas, o lo que es lo mismo, 28 000 dólares australianos (20 000 dólares estadounidenses; 15 000 libras esterlinas) al cambio actual, teniendo en cuenta la inflación. Pero, afortunadamente para la familia Simmons, la multa ha sido condonada.
Michelle Hudson, directora de las bibliotecas del Ayuntamiento de Kiama, dijo que el insólito hallazgo había atraído mucha atención.
Michelle Hudson, directora de las bibliotecas del Ayuntamiento de Kiama, dijo que la gente ha viajado desde fuera de la ciudad para venir a ver el libro.
"Hay gente que ha viajado 40 minutos solo para venir a tener el libro en sus manos... es un librito precioso y tiene una historia increíble que contar", dijo.
El volumen encuadernado en tela presenta algunos daños por humedad, pero por lo demás está en buen estado, dijo Hudson.
"Tiene ilustraciones preciosas y algunas páginas desplegables que muestran que utilizaron medidas exactas de algunos de los monumentos de Grecia."
Según contó, en 1872 el ayuntamiento recibió una subvención de 200 libras para establecer la biblioteca de la ciudad, pero esta contaba con menos de 1.000 libros en su colección, y el libro con fecha de devolución vencida estaba marcado con el número 506.
Hudson explicó que no hay forma de saber con exactitud quién tomó prestado el libro ni cuándo, ya que los registros de préstamos de la biblioteca de ese período se han perdido.
Sin embargo, el libro ya no está disponible para préstamo, ya que ha sido añadido a la colección de artículos especiales de la biblioteca, que pueden consultarse bajo petición.
"No podrá volver a salir... no queremos esperar otros 150 años para que regrese", bromeó Hudson.
En cuanto al tan esperado regreso del libro, Simmons dijo que cree que su bisabuelo estaría complacido con el capítulo final de su historia.
"Creo que estaría contento de ver el libro devuelto y probablemente se reiría un poco al respecto."