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Increíble accidente en China: perdió el control y el auto terminó incrustado en un árbol

El insólito episodio ocurrió en la ciudad de Chongqing. El conductor perdió el control del vehículo, salió despedido de la calzada y quedó suspendido entre las ramas. Bomberos debieron utilizar una escalera para rescatarlo.Noticia