ASDE distinguió a Berrón y Escudero

En el marco de la XXXI Feria del Libro de nuestra ciudad, la Asociación Santafesina de Escritores (ASDE) otorgó el Premio a la Labor Literaria 2025 a Adrián Néstor Escudero, por considerar que ha dedicado gran parte de su vida al quehacer literario, no solo cimentando obras propias de indiscutible valor estético sino difundiendo y visibilizando la obra de otros escritores santafesinos.
Por otra parte, la ASDE concedió una Mención de Honor a la periodista Marta Berrón, por su trabajo como Agente Cultural y la puesta en valor y difusión de la obra de Alfonsina Storni. Esta institución cumple setenta años de existencia este 19 de octubre.
Premio a la Labor Literaria
La ASDE creó esta distinción en 1970, a fin de reconocer la labor destacada de intelectuales presentes en la memoria santafesina. La han recibido, entre otros, Mario Vecchiolli, Marta Elena Samatán, Rafael Virasoro, Delia Travadelo, Raquel Diez Rodríguez de Albornoz, Agustín Zapata Gollán, José Luis Víttori, Arturo Lomello, María Asenza, Graciela Maturo y Fortunato Nari.
También la recibieron Sara Zapata Valeije, Julio Migno, Rubén Vela, Ricardo Ríos Ortiz, Carlos Roberto Morán, Norma Segades Maniás, Osvaldo Raúl Valli, Julio Luis Gómez, Graciela Pacheco de Balbastro,, Carlos María Gómez, Nora Didier, Norma Battú y María Del Carmen Villaverde de Nessier, por nombrar solo algunos.
ASDE es la única institución que premia no solo la construcción una obra propia de valores estéticos importantes sino la difusión de la obra de otras personalidades de las letras.
Adrián Néstor Escudero nació en Santa Fe, el 12 de enero de 1951. Como escritor cultiva narrativa de ficción real, conjetural y fantástica; poesía existencial y metafísica; ensayos y crónicas periodísticas y literarias; y se desempeña como prologuista, diagramador y corrector de textos; conferencista; locutor; jurado y crítico literario.
Escudero editó "Los últimos días" (1977), "Breve sinfonía" (1990), "Doctor de Mundos I" (novela, 2000), "El emperador ha muerto y otros cuentos" (2018), "De las Tres Marías, y… María, la de Guadalupe", (nouvelle 2023), entre otros trabajos. También ha recibido innumerables galardones por su obra tanto en el país como en el extranjero.
Mención honorífica
Marta Berrón nació en Santa Fe el 29 de mayo de 1952. Artesana de la palabra y obrera del micrófono, como se define. Estudiando abogacía, en 1978 fue invitada a ejercer la locución en la radio de la UNL, LT10. Luego recorrió varias emisoras locales y nacionales como LT9, LT 14 y LR14 Radio Nacional Santa Fe, donde se inició en 1985 en el periodismo, haciendo hincapié en la actividad sociocultural.
Como escritora, es autora de un poemario que permite reencontrarnos con la obra poética de la trascendental Alfonsina Storni en un particular pasaje de su vida: esos años viviendo como santafesina. El paralelismo en algunos aspectos de sus vidas ha sido inspirador para Marta.
Esto motivó la organización de los "Encuentros Multiarte Alfonsina y el río", que permiten actualizar las memorias de la Storni corondina, y mediante los cuales se invita a escuelas y a diferentes artistas a trabajar con aquellas páginas que no hacen otra cosa que simbolizar la vida de Alfonsina o participar para celebrar su natalicio.
"Con este reconocimiento sellamos su ardua e inmensa labor en la promoción de una poética que pinta el litoral con palabras que nos invita no solo a leer a Alfonsina sino escribirle, citarla, homenajearla y celebrar su inspiradora vida", sostienen desde ASDE.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.