El artista callejero Banksy confirmó que una gran estatua que apareció en el centro de Londres es obra suya.
Banksy se atribuyó la autoría de una estatua que apareció en Londres
Esta no es la primera vez que el artista, cuya verdadera identidad se desconoce oficialmente, deja una estatua en Londres. En 2004, El bebedor, una reinterpretación subversiva de El pensador de Rodin, se instaló en Shaftesbury Avenue antes de ser robada poco después.
La escultura, que lleva su firma, representa a un hombre trajeado que avanza desde un pedestal mientras porta una bandera que le cubre el rostro.
Su ubicación —Waterloo Place, St James's— es una zona diseñada para celebrar el imperialismo y el dominio militar del siglo XIX. La escultura se encuentra cerca de las estatuas de Eduardo VII, Florence Nightingale y el Monumento a la Guerra de Crimea.
Los representantes de Banksy informaron a la prensa que la estatua fue instalada en la madrugada del miércoles, antes de que el artista publicara un vídeo de la misma en su cuenta de Instagram el jueves por la tarde.
Sobre la ubicación de la estatua en la isla ceremonial de Waterloo Place, Banksy dijo: "Había un pequeño hueco".
Desde su aparición el miércoles, la afluencia de público ha ido aumentando gradualmente.
Opiniones del público
"Con Banksy, se trata de un evento por tiempo limitado porque es arte público; no sabes cuánto tiempo va a estar expuesto", dijo Ollie Isaac, un estudiante de 23 años, mientras se unía a las decenas de personas que observaban la obra.
"Me parece brillante", añadió, diciendo que creía que la estatua era una respuesta al "resurgimiento del nacionalismo en el mundo y en este país". "Ese traje grita 'político'", agregó.
La profesora Lynette Cloraleigh, de 55 años, bajó de la estatua después de que una amiga publicara algo al respecto en Instagram. "Me gusta", dijo. "Me gusta dónde está. Es intrigante cómo llegó hasta aquí".
El jueves por la tarde se pudo observar a los contratistas instalando barreras de seguridad alrededor de la zona de trabajo.
El Ayuntamiento de Westminster, responsable de la zona, declaró: "Estamos encantados de ver la última escultura de Banksy en Westminster, que supone una incorporación impactante a la vibrante escena del arte público de la ciudad."
"Si bien hemos tomado las medidas iniciales para proteger la estatua, por el momento seguirá siendo accesible al público para que puedan verla y disfrutarla."
James Peak, creador de la serie de podcasts de la BBC The Banksy Story, dijo: "Aquí tenemos un comentario brillante sobre un hombre arrogante y engreído en el poder, con la bandera que le obstruye completamente la visión, razón por la cual está a punto de caerse del pedestal."
"Es un momento capturado de forma maravillosa, algo que nunca se consigue con una estatua."
Añadió que Banksy había "logrado otro golpe maestro... la ubicación es absolutamente espectacular".
"No sé cómo lo ha conseguido."
"¿Cómo ha podido llevar un camión de plataforma baja hasta allí con toda la seguridad y colocar una estatua de resina tan enorme?"
Sobre la ubicación de la estatua, añadió: "Tenemos que afrontar el hecho de que Gran Bretaña tiene una historia imperialista llena de conquistas, y parte de eso es el tipo de nacionalismo extremo que Banksy aborrece absolutamente."
"Cada obra (de Banksy) es una campaña."
En la publicación de Banksy en Instagram, un comentarista escribió: "Me encanta que aparezca cuando ha pasado suficiente tiempo como para olvidarlo, y llegue con toda su fuerza sin que nadie se dé cuenta".
Mientras, otro escribió: "Como coleccionista de Banksy desde hace mucho tiempo, esta obra me impacta de verdad. Tiene una energía monumental, pero la idea es brutalmente simple: una figura vestida cegada por su propia bandera. Banksy en estado puro. Discreto al principio, pero luego imposible de ignorar".
En cuanto a su significado, muchos interpretaron la estatua como un comentario sobre el "patriotismo ciego".
Antecedentes
Esta no es la primera vez que Banksy, cuya verdadera identidad se desconoce oficialmente, deja una estatua en Londres. En 2004, El bebedor, una reinterpretación subversiva de El pensador de Rodin, se instaló en Shaftesbury Avenue antes de ser robada poco después.
Esta pieza es la más reciente de una serie de obras realizadas en Londres por el artista, conocido mundialmente por sus piezas de gran repercusión y a menudo controvertidas.
En diciembre, apareció un mural en Bayswater que representaba a dos niños tumbados en el suelo , mientras que en septiembre, afirmó haber pintado una escena en el complejo de los Tribunales Reales de Justicia en la que un manifestante yacía en el suelo sosteniendo una pancarta salpicada de sangre, mientras un juez se cernía sobre él blandiendo un mazo.
En 2024, el artista callejero creó un sendero de animales alrededor de la capital con obras que incluían una cabra, elefantes, un gorila, monos, pirañas, un rinoceronte y pelícanos.
En cada ocasión, las piezas parecían haber sido instaladas de forma encubierta y posteriormente se confirmó que eran obra suya en su cuenta de Instagram.
Sus obras, instaladas tanto en propiedades privadas como públicas, se interpretan ampliamente como declaraciones políticas y a menudo se retiran poco después de su aparición.