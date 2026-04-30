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Banksy se atribuyó la autoría de una estatua que apareció en Londres

Esta no es la primera vez que el artista, cuya verdadera identidad se desconoce oficialmente, deja una estatua en Londres. En 2004, El bebedor, una reinterpretación subversiva de El pensador de Rodin, se instaló en Shaftesbury Avenue antes de ser robada poco después.