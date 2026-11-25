Lotería de Santa Fe informó que este miércoles, en el sorteo de Quini 6, un apostador con seis aciertos de la provincia de Santa Fe se llevó el pozo increíble de la modalidad “La Segunda” por más de $1.100 millones.
Domingo 29 de noviembre
A cuánto asciende el pozo acumulado para el próximo sorteo de Quini 6
Este miércoles se registrón un ganador con seis acertos en La Segunda y Lotería de Santa Fe adelantó los montos para los premios del siguiente juego.
Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatía.
El feliz millonario acertó los números 01 - 09 - 25 - 32 - 40 - 45.
Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:
TRADICIONAL (Vacante)
07 10 16 43 38 39
REVANCHA (Vacante)
03 06 07 10 36 37
SIEMPRE SALE (10 ganadores)
21 24 25 32 33 43
EXTRA (531 ganadores)
01 03 06 07 09 10 16 25 32 34 36 37 38 39 40 45
El próximo sorteo será el domingo 29 de noviembre, con un pozo acumulado de 8.600 millones de pesos, a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Fuente: Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.
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