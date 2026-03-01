Lotería de Santa Fe presente en el debate sobre apuestas con Boca, River, medios, redes sociales, influencers y streamers

Santa Fe estuvo presente en el debate por el Día Internacional del Juego Responsable, en el que estuvieron los cuatro principales clubes de primera división, medios de comunicación, redes sociales, profesionales de la salud, influencers y streamers.
Sitios de juego online legal y loterías estatales realizaron un encuentro para alinear criterios, estrategias y campañas de prevención para una industria más segura.
Participaron representantes de Boca, River, Independiente y Racing; medios como La Nación, Clarín, Infobae y TNT Sports; y creadores de contenido de espacios como Luzu, Vorterix y Blender. También formaron parte consultoras, casinos, operadores de juego online legal y loterías estatales de todo el país.
El debate se centró en la reputación del sector, la comunicación responsable en un año mundialista y la necesidad de diferenciar el juego legal —que opera con control, inversión y mecanismos de prevención— del clandestino, que no tiene supervisión. Florencia Casabella, psicóloga de la Fundación Potenciar, y representantes de redes sociales también aportaron su mirada.
Uno de los momentos más destacados fue la entrevista al streamer Martín Pérez Disalvo, Coscu, quien en 2025 fue denunciado por promocionar un sitio ilegal y reflexionó sobre su experiencia: “Tengo que ser más responsable y cuidar a la gente, porque nosotros vivimos de nuestros seguidores”.
Daniel Di Lena, titular de la Lotería de Santa Fe, manifestó: “Estamos muy contentos de estar acá reunidos con tantos actores para trabajar por el juego responsable. Es importante que reforcemos el concepto fundamental de juego seguro, consiente y legal en Argentina”. En el encuentro se destacó, además, la campaña que se realizó en la provincia por uno de los operadores de juego online junto a Rosario Central y Newell´s Old Boys, con Ángel Di María y Maximiliano Rodríguez como protagonistas, a días de jugarse el clásico de Rosario.
Ricardo Benedicto, presidente de la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos, afirmó: “La industria del juego está viviendo una transformación profunda. Tenemos que ser más profesionales, responsables y transparentes, porque la licencia social no es solo una habilitación regulatoria, es también la confianza del público”.
En el inicio del encuentro y antes de comenzar los paneles, expuso la Presidenta de ALEA y Presidenta del Instituto Provincial de Mendoza, Ida López.
Del encuentro participaron los presidentes de las loterías de la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, San Juan, Jujuy y Santiago del Estero, así como representantes de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Salta, Corrientes, Catamarca y Chubut. También estuvieron presentes las principales marcas del mercado: Betwarrior, Bplay, Betsson, Betano, Codere, Sportsbet, Casino Buenos Aires, City Center, Hipódromo de Palermo, Casino Club, BinBaires, Ondiss y Grupo CET, además de bancos y autoridades de juego de Paraguay, Uruguay y Chile.
A lo largo de la tarde se abordaron temas como el rol social de la industria, marketing responsable, opinión pública, jóvenes y entorno digital, psicología y tecnología, publicidad en eventos deportivos y la tarea de los clubes con sponsors de apuestas.
El encuentro se centró en el diálogo y la reflexión, en fortalecer un ecosistema de juego seguro y en destacar siempre que los sitios legales en Argentina son los terminados en “.bet.ar”.