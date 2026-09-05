Efemérides

Por qué este 5 de septiembre se celebra el Día del Hermano

La jornada está destinada a destacar el valor de la solidaridad, la compañía y la empatía en las relaciones humanas. Esta fecha no solo reconoce el vínculo biológico entre integrantes de una misma familia, sino que extiende su significado a aquellas uniones afectivas y espirituales que se eligen a lo largo de la vida.