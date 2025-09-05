Efemérides

Día Mundial del Hermano: por qué se celebra este 5 de septiembre

Esta fecha conmemora la hermandad como vínculo esencial, recordando a Madre Teresa y su legado de amor y fraternidad universal. Este día especial es una excusa perfecta para reconectar y valorar el apoyo mutuo y la complicidad que caracterizan a los hermanos, sin importar la distancia.