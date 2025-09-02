Qué es la medicina ayurvédica y cómo mejora el cuerpo y la mente

La medicina Ayurveda es un sistema de salud ancestral originario de la India que busca equilibrar cuerpo, mente y espíritu a través de alimentación, hierbas, yoga, meditación y técnicas de purificación.
Mariana Piccirilli, especialista en Ayurveda, explicó cómo este enfoque ancestral de origen indio integra hábitos, nutrición y prácticas de bienestar para promover equilibrio físico, mental y emocional.
La medicina Ayurveda es un sistema de salud ancestral originario de la India que busca equilibrar cuerpo, mente y espíritu a través de alimentación, hierbas, yoga, meditación y técnicas de purificación.
La Dra. Mariana Piccirilli, especializada en esta disciplina, explicó: “La medicina ayurveda es una medicina ancestral de la India, viene de larga data de ese otro lado del mundo. Hoy en día es una medicina aprobada por la Organización Mundial de la Salud, pero para ellos, como es tan ancestral, ya es una cultura, una filosofía de vida”.
Según Piccirilli, la gran diferencia con la medicina moderna es que la Ayurveda tiene una mirada integral: “Incluye mente, cuerpo y alma. No disgrega el cuerpo en partes, sino que trata de ver un todo, la parte social, la parte psicológica”. Desde pequeños, los niños aprenden a cuidar su salud, adoptando hábitos que promueven el bienestar general y la prevención de enfermedades.
La especialista detalló cómo la Ayurveda prioriza la atención personalizada: “Lo primero que uno da al paciente es la escucha, tomarte en cuenta lo que me estás diciendo”. Contrario a la medicina alopática tradicional, que muchas veces trata a los pacientes de manera estandarizada, la Ayurveda adapta sus métodos a cada individuo, considerando factores físicos, emocionales y sociales.
Piccirilli agregó que su acercamiento también surge de la búsqueda personal: “Estudié la medicina alopática y después fui buscando cuestiones holísticas, no me cerraba mucho la polimedicación o el abuso de los métodos diagnósticos”.
En este sentido, indicó que la consulta puede incluir preguntas detalladas sobre hábitos de sueño, digestión y alimentación, porque cualquier alteración en estas áreas refleja desequilibrios que pueden afectar la salud integral.
En Ayurveda, la nutrición es clave para mantener un sistema inmune fuerte y equilibrado. “Si no estás bien nutrido, no podés tener un buen sistema inmune para combatir cualquier afección”, explicó Piccirilli. Sin embargo, aclaró que no se trata de dietas restrictivas ni de vegetarianismo obligatorio: “No es estar a dieta, sino cambiar la forma de comer para que puedas sostenerlo en el tiempo”.
La alimentación se basa principalmente en cereales, legumbres, vegetales, frutas y semillas, con la posibilidad de incluir carne en menor proporción, adaptándose a la cultura local. Además, los tratamientos ayurvédicos incluyen ajustes en los horarios de comida y sueño, así como recomendaciones de actividad física según el biotipo de cada persona.
“Uno se tiene que hacer cargo de su salud, es una decisión de buscar la salud. Muchas personas eligen un médico que les dé una pastillita y listo, y no toman ciertos cambios de hábitos que son los que finalmente te van a llevar a tener salud”, concluyó la especialista.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.