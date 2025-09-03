Diabetes y papas fritas: un estudio alerta sobre el consumo frecuente

Un estudio reciente publicado en The British Medical Journal reveló que el consumo frecuente de papas fritas está asociado con un aumento significativo en el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.
Un estudio publicado en The British Medical Journal advierte que consumir papas fritas tres veces por semana aumenta en un 20% el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Expertos sugieren alternativas más saludables para reducir este riesgo.
Según la investigación, ingerir este alimento tres veces por semana incrementa en un 20% las probabilidades de desarrollar la enfermedad. Esta cifra se eleva al 27% cuando la frecuencia alcanza las cinco veces semanales.
La preparación de las papas es un factor determinante en este riesgo. Mientras que las papas hervidas, al horno o en puré no mostraron un aumento estadísticamente significativo en el riesgo de diabetes tipo 2, el proceso de fritura en aceite implica un alto aporte calórico, mayor contenido de grasas y la adición de sal, lo que se asocia directamente a un riesgo elevado.
Este hallazgo subraya la importancia de no solo considerar qué alimentos consumimos, sino también cómo los preparamos.
Los investigadores también sugieren alternativas más saludables para reducir el riesgo de diabetes tipo 2. Reemplazar las papas fritas por cereales integrales, como pan integral, pasta integral o farro, puede disminuir el riesgo en un 8%.
Además, la sustitución directa de papas fritas por granos integrales puede reducir la probabilidad hasta en un 19%. Estos alimentos no solo aportan menos calorías y grasas, sino que también son ricos en fibra y micronutrientes que protegen frente a la enfermedad.
Es importante destacar que no todas las sustituciones alimenticias son efectivas para reducir el riesgo de diabetes. Por ejemplo, reemplazar papas fritas por arroz blanco se relacionó con un aumento del riesgo de diabetes.
En cambio, sustituir estas mismas preparaciones por cereales integrales mostró un beneficio claro. Esto sugiere que no todos los carbohidratos, ni siquiera todas las papas, son iguales en términos de salud.
