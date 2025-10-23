#HOY:

Manuel Adorni festejó el desembarco de Nicolás Varrone en la Fórmula 2

El vocero presidencial felicitó al piloto argentino tras su confirmación como nuevo integrante de la escudería Van Amersfoort Racing. La publicación en X destacó el “esfuerzo y talento” de Varrone como ejemplo nacional.

Manuel Adorni, vocero de la Presidencia de la Nación, expresó este jueves su respaldo a Nicolás Varrone, joven piloto argentino que disputará la temporada 2026 de la Fórmula 2. La felicitación se hizo pública a través de una publicación en su cuenta oficial de X (ex Twitter).

“Felicitaciones a Nicolás Varrone, nuevo piloto argentino en la Fórmula 2. Otro argentino que demuestra que el esfuerzo y el talento siempre encuentran su camino, en esta oportunidad, en lo más alto del automovilismo mundial. Fin”, escribió Adorni, en un mensaje que rápidamente sumó repercusiones.

Un gesto político con tono deportivo

El reconocimiento no fue solo una felicitación protocolar. Desde el entorno gubernamental se interpreta como una forma de destacar figuras del deporte nacional que, desde el esfuerzo individual, logran posicionarse en escenarios de alta exigencia y competencia global.

Varrone, oriundo de Ingeniero Maschwitz, fue confirmado por la escudería neerlandesa Van Amersfoort Racing, reconocida como semillero de talentos que luego llegaron a la Fórmula 1. Su participación en la Fórmula 2 lo convierte en uno de los dos pilotos argentinos activos en las máximas divisiones del automovilismo, junto a Franco Colapinto.

Una apuesta simbólica al talento argentino

El mensaje de Adorni también se inscribe en una línea discursiva del Gobierno nacional que busca resaltar historias de mérito personal, esfuerzo y proyección internacional. La figura de Varrone se convirtió, con el respaldo oficial, en un nuevo emblema de esa narrativa.

