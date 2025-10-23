Nicolás Varrone correrá en la Fórmula 2 con Van Amersfoort Racing en 2026

Van Amersfoort Racing confirmó a Nicolás Varrone como piloto titular para la temporada 2026 de la Fórmula 2, según el anuncio del equipo publicado tras las negociaciones que cerraron la plaza disponible. El piloto, de 24 años y oriundo de Ingeniero Maschwitz, ya probó un F2 en Abu Dabi en diciembre de 2024 y marcó el segundo mejor tiempo en esa sesión de la tarde. La incorporación se concretó cuando se liberó el asiento y contó con el respaldo de sponsors que sostienen su presupuesto.
La F2 funciona como trampolín directo hacia la Fórmula 1 y en la última década varios ganadores de la categoría dieron el salto a la Máxima, entre ellos Charles Leclerc, George Russell, Oscar Piastri y Gabriel Bortoleto.
Previo a su llegada a Alpine, en 2024, Franco Colapinto también compitió en F1 tras una primera parte de temporada en F2. La llegada de Varrone suma representación argentina en las categorías de ascenso junto con la presencia prevista de Mattia Colnaghi en la F3 y la continuidad esperada de Colapinto en Alpine.
Colapinto también pasó por F2. Foto: Reuters
En 2025 Van Amersfoort Racing alineó a John Bennett y Rafael Villagómez; Bennett sumó apenas un punto y Villagómez acumuló 29 unidades, resultados que dejaron al equipo 10° en el campeonato de constructores, por delante de Trident. El arribo de Varrone apunta a mejorar ese rendimiento en 2026. Varrone cuenta actualmente con 12 puntos de Superlicencia; para optar a un asiento en la Fórmula 1 necesita llegar a 40 y acumular 300 km al volante de un F1, requisitos que intentará cubrir con pruebas y horas de simulador
Trayectoria y preparación
Varrone inició su carrera en el karting a los 7 años, fue campeón regional en 2015 y luego se trasladó a Europa para competir en categorías de monoplazas. Ganó en Fórmula Renault VDV Sports y en 2019 corrió en la fórmula 3 británica, donde consiguió una victoria antes de que la pandemia interrumpiera su progresión. Su versatilidad en distintos tipos de autos contribuyó a consolidar su perfil competitivo pese a limitaciones presupuestarias tempranas.
En endurance, Varrone logró importantes resultados: fue campeón mundial del WEC en 2023 en la clase LMGTE Am con un Corvette, ganó las 24 Horas de Le Mans y las 1000 Millas de Sebring. En 2025 corrió en la clase Hypercar del WEC a bordo de un Porsche 963 para un equipo privado y en 2026 continuará su actividad en IMSA con un Corvette, manteniendo vínculo con General Motors.
El director del equipo valoró la llegada del piloto e indicó que, aunque la transición a la Fórmula 2 será un desafío nuevo, confían en que Varrone se adaptará rápido y aportará mucho al plantel. Nicolás volverá a subirse a un F2 en los test postemporada en Abu Dabi a finales de noviembre de 2025 y completará la pretemporada antes del inicio del certamen
Nicolás Varrone. Crédito: Harry Parvin/FIA WEC
Calendario y expectativas
La temporada 2026 de Fórmula 2 arrancará del 6 al 8 de marzo en Melbourne y cerrará del 4 al 6 de diciembre en Abu Dabi. El campeonato tendrá 28 carreras repartidas en 14 fines de semana, con una sprint y una feature por cada gran premio. Varrone afrontará un calendario exigente donde deberá destacar frente a otros 21 pilotos que también buscan dar el salto a la Fórmula 1.
La confirmación en Van Amersfoort Racing coloca a Varrone entre los argentinos con mayor proyección en el automovilismo internacional y le dará la oportunidad de mostrar su nivel en una categoría que históricamente llevó a varios pilotos a la Máxima
Su primera puesta en pista con el equipo será en los test de Abu Dabi a fines de noviembre de 2025, desde donde comenzará la adaptación al coche que utilizará durante la temporada 2026
