Cirugía viral: repararon el ala de una mariposa monarca para que pueda volver a volar
El Centro Natural Sweetbriar, en Estados Unidos, realizó una delicada intervención para rehabilitar a un especimen de Danaus plexippus y el video se volvió viral. Janine Bendicksen, responsable de la exitosa operación, explicó el método que implementó para ayudar el ejemplar de esta especie de vital importancia para el medioambiente.
La experta registró el procedimiento y luego compartió el video en redes sociales.
Una conmovedora historia se volvió viral en redes sociales luego de que el Centro Natural Sweetbriar, ubicado en Smithtown, Estados Unidos, compartiera un video en el que un experto realiza una minuciosa cirugía para reparar el ala rota de una mariposa monarca.
El procedimiento, que capturó la atención de miles de usuarios en Instagram, fue realizado por una rehabilitadora de fauna silvestre con más de 20 años de experiencia. En las imágenes se observa cómo, con precisión y cuidado, el especialista reemplaza la parte dañada del ala para permitir que el insecto recupere su capacidad de volar.
Según explicaron desde la institución, la mariposa no nació deforme: “Se cayó de su crisálida antes de que sus alas se endurecieran por completo, lo que provocó que una se doblara y finalmente se rompiera”. También aclararon que el procedimiento no le causó dolor, ya que las mariposas no tienen terminaciones nerviosas en las alas.
El Centro Natural Sweetbriar es una organización sin fines de lucro que brinda servicios educativos en ciencias naturales y rehabilita cada año a más de 3.000 animales heridos o huérfanos, entre ellos aves, reptiles, anfibios y, ocasionalmente, insectos.
La protagonista de esta historia pertenece a la generación migratoria de mariposas monarca, capaces de recorrer miles de kilómetros desde Estados Unidos hasta México. Gracias a la intervención, ahora tiene la oportunidad de completar ese extraordinario viaje.
La mariposa monarca es de vital importancia para el medioambiente. Foto: Centro Natural Sweetbriar
La publicación acumuló miles de visualizaciones y comentarios de admiración hacia el trabajo de conservación y cuidado animal que realiza el centro. Muchos usuarios destacaron el valor simbólico del gesto: una muestra de cómo la dedicación humana puede marcar la diferencia, incluso en las criaturas más frágiles.
“Lo quería hacer desde hace años”
Janine Bendicksen fue la responsable de la exitosa intervención. “"Este era un procedimiento sobre el que había leído, aprendido y que quería hacer desde hacía años", contó a la prensa local.
La experta explicó que utilizó el ala de una mariposa muerta, la adhirió a la monarca, que nació sin poder volar, y documentó el proceso, publicando el video en redes sociales, que se volvió viral.
"Le di la vuelta, caminaba sobre mi mano, y luego simplemente despegó", dijo.
El comunicado del centro
Por su parte, el Centro Natural Sweetbriar republicó el video viral y compartió un texto con información sobre la cirugía de la mariposa.
“Cirugía viral de mariposas: Respuestas a tus preguntas”, comienza el comunicado.
“El video del trasplante de alas de mariposa se ha vuelto viral y estamos increíblemente agradecidos por tu apoyo. Somos un hospital de rehabilitación de vida silvestre que atiende a más de 3000 animales heridos y huérfanos cada año: aves cantoras, aves acuáticas, reptiles, anfibios y, a veces, insectos como las mariposas”, continúa.
“Preguntaste — aquí tienes algunas respuestas rápidas sobre la monarca”, agrega, y enumera:
“¿Nació deforme la mariposa? No. Se cayó de su crisálida antes de que sus alas se secaran y endurecieran por completo, lo que provocó que una se doblara y finalmente se rompiera”.
“¿Le causó dolor la cirugía? No. Las mariposas no tienen terminaciones nerviosas en las alas, por lo que no pueden sentir dolor en esa zona”.
“¿Cuánto tiempo vivirá? Forma parte de la generación migratoria de monarcas. Podría vivir hasta 8 meses y viajar miles de kilómetros hasta México”.
“¿Es fácil hacerlo? No realmente. La reparación del ala fue realizada por una rehabilitadora de vida silvestre con más de 20 años de experiencia, utilizando técnicas precisas desarrolladas a lo largo del tiempo.”
La importancia ecológica de la mariposa monarca
La mariposa monarca -Danaus plexippus- realiza anualmente un viaje épico desde el sur de Canadá y el norte de Estados Unidos a los bosques de oyamel del centro de México, donde hibernan hasta marzo.
La presencia de las mariposas monarca refleja un entorno saludable. Foto: Centro Natural Sweetbriar
La travesía, de hasta 4,800 kilómetros, es completada por una "supergeneración" que vive más tiempo, se reproduce y pone huevos en plantas de algodoncillo, dando origen a las generaciones subsiguientes que continuarán el viaje de regreso a Norteamérica.
Mientras, en cualquier lugar que se encuentre, la especie es crucial para el medioambiente: al ser polinizadora, promueve la diversidad genética de las plantas al transportar polen mientras se alimenta de néctar.
También es un indicador de la salud del ecosistema y la biodiversidad, ya que su presencia y migración reflejan un entorno saludable.
Además, forma parte fundamental de la cadena alimentaria, siendo fuente de alimento para aves, arañas y otros animales.
