Cirugía viral: repararon el ala de una mariposa monarca para que pueda volver a volar

El Centro Natural Sweetbriar, en Estados Unidos, realizó una delicada intervención para rehabilitar a un especimen de Danaus plexippus y el video se volvió viral. Janine Bendicksen, responsable de la exitosa operación, explicó el método que implementó para ayudar el ejemplar de esta especie de vital importancia para el medioambiente.