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Por qué este 19 de agosto se celebra el Día Mundial del Orangután

Este día busca concienciar sobre la crítica situación de los orangutanes, especies en peligro de extinción debido a la deforestación y el comercio ilegal de mascotas exóticas.

Ole, un joven orangután, juega en su recinto del zoológico en un día lluvioso en Kaliningrado, Rusia. REUTERS/Vitaly NevarOle, un joven orangután, juega en su recinto del zoológico en un día lluvioso en Kaliningrado, Rusia. REUTERS/Vitaly Nevar
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Cada 19 de agosto se conmemora el Día Mundial del Orangután, una jornada impulsada a nivel internacional por conservacionistas y organizaciones de protección de la vida silvestre. El objetivo fundamental de esta fecha es visibilizar la delicada situación que atraviesan estas criaturas, además de alertar sobre el avance de la deforestación y el devastador impacto del comercio ilegal de mascotas exóticas.

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Un rol clave en el ecosistema tropical

Conocidos popularmente como los "jardineros del bosque", los orangutanes cumplen una función ecológica crucial. Al alimentarse principalmente de frutas, actúan como un vehículo fundamental para la dispersión de semillas, asegurando la regeneración y el florecimiento del ecosistema en las selvas tropicales.

Orangutans gather as smoke covers Salat Island which is used by Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) as a pre-release island for orangutans, in Pulang Pisau regency near Palangka Raya, Central Kalimantan province, Indonesia, September 15, 2019. REUTERS/Willy Kurniawan SEARCH "KURNIAWAN RAYA" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES. TPX IMAGES OF THE DAY.Un grupo de orangutanes se reúne mientras el humo cubre la isla Salat —utilizada por la Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) como lugar de preliberación para estos primates. REUTERS/Willy Kurniawan

En la actualidad, existen tres especies reconocidas en el planeta:

  • Orangután de Borneo: Con una población estimada en apenas 104.700 ejemplares.
  • Orangután de Sumatra: Del cual restan tan solo 14.000 individuos en estado salvaje.
  • Orangután de Tapanuli: La situación más drástica, con apenas 800 ejemplares con vida.

Las tres especies comparten una clasificación de alerta máxima: se encuentran en peligro crítico de extinción, y sus números continúan disminuyendo año tras año.

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Revelaciones sobre una especie fascinante

Los estudios biológicos han puesto de manifiesto particularidades únicas en el comportamiento de los orangutanes:

  • Medicina natural: Los ejemplares salvajes utilizan diversas plantas de su entorno para tratar dolencias, como la inflamación articular y muscular, en una práctica similar a la medicina tradicional empleada por las poblaciones locales.
  • La maternidad más pausada: Las hembras tienen una sola cría cada siete u ocho años, lo que representa el intervalo de gestación y crianza más largo entre todos los mamíferos del planeta, dificultando notablemente la recuperación de sus poblaciones.

Las principales amenazas que aceleran su desaparición

El avance del impacto humano sobre sus hábitats naturales constituye el factor central de su progresiva desaparición:

  • Pérdida de hábitat e industria agrícola: La destrucción masiva de las copas de los árboles mediante la tala indiscriminada y el avance de la frontera agrícola —principalmente para el establecimiento de plantaciones de palma aceitera— reduce drásticamente su entorno de supervivencia.
  • Conflicto con comunidades humanas: A medida que sus territorios se fragmentan, los orangutanes se desplazan hacia zonas agrícolas y plantaciones en busca de alimento, lo que desencadena enfrentamientos violentos en los que frecuentemente resultan cazados o asesinados.
  • El costo humano del comercio ilegal: La captura de crías para ser vendidas en el mercado negro de mascotas exóticas acarrea un costo destructivo: se calcula que por cada orangután vendido en cautiverio, hasta 11 individuos mueren durante los enfrentamientos para proteger a la cría abatida por cazadores furtivos. Sumado a esto, un alto porcentaje de los animales capturados no logra sobrevivir al traslado en condiciones deplorables.
Three week old female orangutan baby 'Rieke' is fed by a zookeeper during a presentation to the media at the Zoo in Berlin February 6, 2015. REUTERS/Fabrizio Bensch (GERMANY - Tags: SOCIETY ANIMALS) alemania berlin alemania nacimiento orangutan zoologico de berlin animales simios nacimientosLa bebé orangután 'Rieke', de tres semanas de edad, es alimentada por un cuidador del zoológico durante una presentación a los medios de comunicación en el Zoológico de Berlín. REUTERS/Fabrizio Bensch

Una fecha para renovar el compromiso conservacionista

Frente a un panorama desafiante, el Día Mundial del Orangután no solo rinde homenaje a la singularidad de este mamífero, sino que insta a los gobiernos, entidades internacionales y consumidores a exigir prácticas productivas sustentables que detengan la tala indiscriminada en el sudeste asiático.

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