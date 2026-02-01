#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Deporte y política

En el maratón, como locales

La presentación de la Santa Fe–Coronda volvió a reunir gestión provincial, tradición deportiva y raíces territoriales.

Crédito: Guillermo Di Salvatore.Crédito: Guillermo Di Salvatore.
Seguinos en

El clásico santafesino de la temporada estival es la Santa Fe - Coronda, la clásica competencia de aguas abiertas que año tras año trae nadadores del mundo. También es clásica la presentación de la carrera el viernes anterior en la Casa de Gobierno donde los mandatarios saludan a los deportistas.

El viernes se cumplió el acto con la presentación del propio Maximiliano Pullaro que en el acto, y en la foto oficial de la competencia, fue acompañado por dos ministros oriundos de Coronda, punto final de la prueba. Son Pablo Olivares (Economía) y Victoria Tejeda (Igualdad y Desarrollo Humano). Ambos recordaron, en la previa, las expectativas que siempre generó la prueba en esa ciudad ribereña donde el río convive con la frutilla.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Filtrado
Edición Impresa
Gobierno de la Provincia
Noticias Gobierno de Santa Fe
Maratón Santa Fe Coronda
Maximiliano Pullaro
Pablo Olivares
Victoria Tejeda

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro