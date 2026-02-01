En el maratón, como locales

El clásico santafesino de la temporada estival es la Santa Fe - Coronda, la clásica competencia de aguas abiertas que año tras año trae nadadores del mundo. También es clásica la presentación de la carrera el viernes anterior en la Casa de Gobierno donde los mandatarios saludan a los deportistas.
El viernes se cumplió el acto con la presentación del propio Maximiliano Pullaro que en el acto, y en la foto oficial de la competencia, fue acompañado por dos ministros oriundos de Coronda, punto final de la prueba. Son Pablo Olivares (Economía) y Victoria Tejeda (Igualdad y Desarrollo Humano). Ambos recordaron, en la previa, las expectativas que siempre generó la prueba en esa ciudad ribereña donde el río convive con la frutilla.