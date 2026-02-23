Tecnología

Cómo desactivar Meta AI de WhatsApp y por qué recomiendan hacerlo

El asistente integrado de la plataforma de mensajes que se muestra como un círculo azul genera descontento creciente entre los usuarios debido a múltiples causas: navegabilidad, privacidad, consumo de batería, entre otros. Los motivos hacen crecer las consultas y tutoriales para esconderlo o eliminarlo.