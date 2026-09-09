Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y continúa internada en el Sanatorio Mater Dei, donde se recupera del cuadro respiratorio que motivó su hospitalización.
Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y continúa internada en el Mater Dei
La conductora permanece en una habitación común y sin complicaciones por el cuadro respiratorio. Si no hay cambios, el sanatorio emitirá un nuevo parte el viernes.
El nuevo parte médico, difundido este miércoles, indicó que la conductora se encuentra sin complicaciones y permanece alojada en una habitación común, acompañada por su familia.
Evolución favorable
“La Sra. Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio. Continúa en una habitación común, en compañía de su familia”, informó el centro de salud.
El comunicado fue firmado por el director médico del Sanatorio Mater Dei, Enrique Echagüe, y constituye la actualización oficial sobre el estado de salud de la conductora.
Desde la institución también agradecieron las muestras de afecto recibidas durante la internación. “Agradecemos a todos por el respeto y cariño que le transmiten”, señalaron.
Cuándo habrá un nuevo parte médico
El sanatorio adelantó que, si no se producen cambios en la evolución de Legrand, la próxima actualización sobre su estado de salud se dará a conocer el viernes.
“De no mediar cambios, el día viernes emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei”, precisó el documento.
La conductora continuará internada y bajo seguimiento médico mientras avanza su recuperación del cuadro respiratorio.