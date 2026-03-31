Sorprendieron en redes sociales varios posteos que indacaban que un avión privado había sido demorado en el aeropuerto de Sauce Viejo.
Qué pasó con el avión privado que fue demorado en el aeropuerto de Sauce Viejo
La aeronave llegó a Santa Fe el 29 y este martes 31 quedó habilitada para despegar. Una sospecha de personal de un organismo de control dio inicio al episodio.
Las informaciones preliminares daban cuenta que se trataba de un Gulfstream G600 cuya identificación es N318AG que llegó al aeropuerto del área metropolitana de Santa Fe proveniente de Ezeiza, según consta en los registros del sitio FlighRadar24.
Qué pasó
Por lo que pudo averiguar El Litoral la secuencia de lo ocurrido es la siguiente. El avión aterrizó el domingo 29 en Sauce Viejo y luego pidió autorización para hacer vuelo internacional con destino a Estados Unidos.
Fue entonces que personal de Aduana, Senasa y Migraciones intervienen en el requerimiento y no habría obtenido el visto bueno del primero de ellos, por lo que se hizo un rastreo de los últimos vuelos del avión.
Según se supo, el avión había ingresado a Córdoba sin pasajeros pero la plataforma Flightradar24 arrojaba que habría hecho vuelos de cabotaje desde Sauce Viejo a Ezeiza y según el piloto había transportado extranjeros que no habían entrado al país en ese avión.
La sospecha, pasando en limpio, era que estaba operando como taxi aéreo sin tributar y se lo retiene. Mientras que el piloto, de nacionalidad chilena, siempre mantuvo la postura de decir que era un aeronave de uso privado.
Tras una investigación más exhaustiva, se logró confirmar la versión del piloto; con lo cual, se autorizó su salida de Sauce Viejo.
El avión
De acuerdo a las especificaciones técnicas oficiales, el Gulfstream G600 es un jet de negocios de ultra-largo alcance y gran cabina, destacado por su velocidad, eficiencia y tecnología avanzada. Con capacidad para hasta 19 pasajeros (con 10 durmiendo) y 4 zonas de estar, ofrece un alcance de 6,600 millas náuticas ( km) a Mach 0.85.
La aeronave está equipada con dos motores Pratt & Whitney Canada PW815GA, “que son de los más silenciosos y eficientes en combustible de su clase”, explican los fabricantes.
Y agregan: “Alcanza una velocidad máxima de Mach 0.925 y una velocidad de crucero de alta velocidad de Mach 0.90. Conecta ciudades como Nueva York-Dubái, Londres-Pekín o Los Ángeles-Shanghái sin repostar.