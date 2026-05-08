Explotó una puerta

Video: el extraño episodio en un teatro porteño que generó teorías paranormales

El episodio ocurrió en el Multitabaris y quedó registrado por las cámaras de seguridad. Las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron debate entre quienes hablan de un accidente climático y quienes creen en presencias sobrenaturales.