Durante la noche del jueves, el teatro Multitabaris, en Buenos Aires, se convirtió en el escenario de un suceso inesperado que dejó atónitos a los presentes. Una de las puertas principales de acceso a la sala se abrió de forma repentina y se desintegró al impactar contra el suelo.
Video: el extraño episodio en un teatro porteño que generó teorías paranormales
El episodio ocurrió en el Multitabaris y quedó registrado por las cámaras de seguridad. Las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron debate entre quienes hablan de un accidente climático y quienes creen en presencias sobrenaturales.
El incidente, que quedó registrado por las cámaras de seguridad del complejo, ocurrió justo en el ingreso donde se promociona la obra “El Secreto”, protagonizada por los reconocidos actores Gerardo Romano y Ana María Picchio. En las imágenes se percibe claramente cómo la estructura de vidrio cede y estalla de manera violenta sin que mediara una intervención humana directa.
Especulaciones sobrenaturales
Apenas se difundió el video, las redes sociales se transformaron en un foco de debate sobre las causas del estallido. Por un lado, la explicación técnica más lógica apunta a las fuertes ráfagas de viento que afectaron a la Ciudad de Buenos Aires durante esa jornada, las cuales podrían haber forzado la apertura y el posterior colapso del cristal.
Sin embargo, esta versión no fue suficiente para muchos usuarios, quienes rápidamente atribuyeron el hecho a fenómenos paranormales y presencias fantasmales dentro del histórico edificio.
El misticismo detrás
La viralización del clip reavivó el folclore propio del ambiente artístico, donde es común escuchar que un teatro sin fantasmas carece de historia. Esta premisa sostiene que los escenarios están cargados de energías y leyendas que se alimentan de relatos de trabajadores y actores sobre voces extrañas o sombras que recorren las salas en la oscuridad.
Lo ocurrido en el Multitabaris encajó perfectamente en esta narrativa de supersticiones que rodea a los espacios culturales porteños desde hace décadas.
Espera una versión oficial
Hasta el momento, las autoridades del teatro no han emitido un comunicado formal que aclare si se trató de una falla mecánica, un accidente climático o un problema estructural del vidrio.
Ante la falta de una confirmación técnica, el misterio continúa creciendo y el público prefiere oscilar entre la realidad meteorológica y la fascinación por las historias de espectros que, según el mito popular, habitan los pasillos de las salas más emblemáticas de la ciudad.
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