Durante el próximo fin de semana largo, marcado por el inicio del Mundial, la Ciudad de Buenos Aires desplegará una agenda especial de actividades para que turistas nacionales e internacionales vivan la pasión por el fútbol y disfruten de una amplia oferta gastronómica, cultural y recreativa.
Fútbol y gastronomía: los imperdibles de la ciudad de Buenos Aires para este fin de semana largo
La pasión por el Mundial, festivales gastronómicos y espectáculos musicales protagonizan la oferta turística de la Ciudad para este fin de semana especial.
Con el Buenos Aires Fan Fest como protagonista, la Ciudad vuelve a posicionarse como uno de los destinos más atractivos de la región.
Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la ciudad de Buenos Aires, expresó: “El comienzo del Mundial es una excelente oportunidad para ofrecer a quienes eligen Buenos Aires la posibilidad de vivir la pasión del fútbol en un entorno único. Además, gracias al fuerte trabajo del sector privado, seguimos fortaleciendo una propuesta turística que combina cultura, gastronomía y entretenimiento, y que hacen de nuestra Ciudad un destino único durante todo el año”.
La programación del fin de semana largo incluirá espectáculos musicales, experiencias inmersivas y los atractivos tradicionales de la Ciudad, en una agenda especialmente diseñada para quienes elijan visitar Buenos Aires.
Fútbol y gastronomía en la Ciudad
En un fin de semana largo especial, marcado por el comienzo del Mundial, la Plaza Seeber (Av. del Libertador y Av. Sarmiento,) se convierte en el Buenos Aires Fan Fest para que vecinos y turistas disfruten de la máxima competición.
Cuando juega Argentina, estará abierto en horario especial y el resto de las fechas, de 12 a 20 h. También habrá shows, espacio infantil, un patio gastronómico y artistas itinerantes.
El sábado y el domingo, en el Hipódromo de Palermo, se celebrará una nueva edición del Festival del Sándwich. Más de 20 locales gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires van a participar del evento y pondrán a disposición de los visitantes alrededor de 200 variedades, presentadas en puestos y food trucks por cocineros y restaurantes especializados.
Además, este fin de semana regresa La Feria Francesa, el evento gastronómico que, en esta edición especial, contará con más de 30 stands encabezados por boulangeries tradicionales, queserías, chocolaterías, restaurantes y cafés de especialidad.
Además, el encuentro, que tendrá lugar en el Parque República Oriental del Uruguay (Av. del Libertador 1799), ofrecerá masterclasses con los mejores chefs y escuchar música en vivo.
La Plaza Arenales (Villa Devoto) será escenario de Sabe la Tierra, la feria que promete un despliegue de proyectos de triple impacto, marcas, organizaciones, emprendimientos sustentables de diseño y gastronómicos que se reúnen en una gran cantidad de puestos. De 12 a 19 h, vecinos y visitantes podrán degustar alimentos y obtener objetos de decoración.
Experiencias para redescubrir Buenos Aires
En una nueva edición de Candlelight, la experiencia inmersiva que ofrece espectáculos musicales bajo la luz de las velas, un cuarteto de cuerdas conformado por dos violines, una viola y un violonchelo rendirá tributo a Phil Collins e Imagine Dragons.
El encuentro, que tendrá lugar el domingo 14 en el Centro Asturiano de Buenos Aires Sede Social, es una invitación a descubrir la música de un modo único.
Durante todo el fin de semana, La Rural albergará Life chronicles, la evolución de las especies, una nueva aventura de realidad virtual que propone un viaje único para descubrir la evolución de la vida en la Tierra, desde los primeros organismos hasta los grandes dinosaurios y el ser humano.
La experiencia consiste en paisajes prehistóricos que reconstruyen momentos clave de la evolución y extinción de las especies.
Además, todos los días de 18:30 a 23 h, en Ciudad Universitaria tendrá lugar Minecraft Experience, un evento al aire libre que invita a recorrer un escenario típico del juego: un sendero de más de un kilómetro bajo la luz de la luna a través de biomas icónicos: desde ruinas antiguas y cerezos hasta cuevas luminosas y cataratas imponentes.
Los imperdibles de la Ciudad
Como en cada fin de semana largo, los visitantes podrán disfrutar de las propuestas tradicionales de la Ciudad, como el Mirador Obelisco, un atractivo que permite obtener vistas panorámicas de Buenos Aires desde lo más alto del histórico monumento porteño.
Todo el fin de semana, de 9 a 21 hs, los visitantes pueden acceder a esta experiencia que ya fue disfrutada por alrededor de 35 mil personas. Para acceder a los tickets: https://miradorobelisco.com.ar/.
Entre las actividades más convocantes de la Ciudad se encuentran los paseos en catamarán a cargo de la empresa de transporte Sturla viajes, que unen Puerto Madero con La Boca; así como también de la compañía Humberto M, con una experiencia que propone vistas de la Ciudad al atardecer
Es una de las opciones más atractivas para llegar al barrio más pintoresco de la Ciudad y transitar la emblemática Calle Museo Caminito, que con sus conventillos de chapa pintados de distintos colores es también un museo a cielo abierto de casi 150 metros de longitud.
La Ciudad de Buenos Aires es un destino de experiencias que durante todo el año tiene sus puertas abiertas para que los visitantes prueben sus más de 7.000 locales gastronómicos, visiten sus 287 teatros, visiten sus 380 librerías, recorran sus 150 museos y descubran los 18 estadios de fútbol, además de poder disfrutar de una amplia agenda de espectáculos.
Cabe destacar que CABA fue elegida como Capital Mundial del Deporte 2027 por su liderazgo en la realización y promoción de este tipo de eventos.